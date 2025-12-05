Paquetazo 3x1: último mes para realizar la verificación y reemplacamiento gratis en Jalisco

A principios de año, el Gobierno de Jalisco implementó el Paquetazo 3x1, programa que buscaba condonar el costo de la verificación vehicular y el reemplacamiento a cambio del pago del refrendo.

Pero no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla; a partir de 2026 iniciarán las multas para quienes circulen con placas vencidas, así que solo tienes este mes para aprovechar los beneficios.

¿Hasta cuándo acaba el Paquetazo 3x1 en Jalisco?

Las autoridades viales informaron que el programa estará disponible únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante este mes, los automovilistas deben sustituir las placas tipo “Maguey”, “Minerva”, “Gota” y cualquier diseño anterior.

Pues a partir de 2026, solo podrán circular los vehículos que ya cuenten con las láminas con diseño “Collage” o “Cabañas”.

Como parte de la promoción, el refrendo cuesta 900 pesos y, al pagarlo durante 2025, se obtienen dos beneficios gratis: la verificación y el reemplacamiento del vehículo.

Cabe recordar que solo aplica para autos que que sean de Jalisco y que se encuentren dentro de su periodo oficial de verificación.

¿En qué municipios aplica la verificación y el reemplacamiento en Jalisco?

El programa incluye a todos los vehículos que circulan permanentemente en las siguientes zonas:



Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán.

Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Poncitlán, Jamay.

Ocotlán, Poncitlán, Jamay. Zona Metropolitana del Sur : Zapotlán El Grande, Gómez Farías, Zapotiltic.

: Zapotlán El Grande, Gómez Farías, Zapotiltic. Tepatitlán de Morelos

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

¡Aún estás a tiempo! Si tu auto tiene placas locales, recuerda que la verificación es gratuita al cubrir el refrendo. Además, si tu auto no pasa la prueba, tienes derecho a un segundo intento sin costo, siempre que lo hagas dentro de los 30 días naturales posteriores.

¿A quiénes les toca verificar en Diciembre?

Como diciembre es el último mes del programa, solo las placas con terminación 0 están dentro del periodo oficial de verificación (noviembre-diciembre).

En caso de que no pagues el refrendo, el trámite por sí solo tiene un costo de 500 pesos, pero si la haces de forma extemporánea, el costo final es de 550 pesos.

La cita para la verificación y para el reemplacamiento se agenda en: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida.

¿Qué necesitas para hacer el reemplacamiento en Jalisco?