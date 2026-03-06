Localizan sin vida a Nayrobi de 27 años en un parque; presentaba signos de violencia

Después de una angustiante espera que se prolongó por 8 días, la familia Flores recibió la noticia que más temía. El cuerpo sin vida de Nayrobi, una mujer de 27 años de edad, fue localizado en el interior de una carpa improvisada con lonas plásticas dentro de un parque ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El hallazgo se produjo luego de que un individuo proporcionara datos específicos sobre el sitio exacto donde la joven podría ser encontrada.

La víctima había desaparecido el pasado 26 de febrero. Según los reportes iniciales, Nayrobi fue vista por última ocasión en el momento en que abandonaba el domicilio de una amistad en la colonia Morelos, dentro de la Ciudad de México.

Ante su ausencia, sus allegados presentaron la denuncia formal ante las instancias pertinentes, lo que derivó en la emisión de una ficha oficial de búsqueda; sin embargo, durante más de una semana no se obtuvo ninguna actualización sobre su paradero.

Al ser localizada, los restos de la joven presentaban signos de violencia. En medio del dolor, los familiares de la fallecida han solicitado formalmente a las autoridades que se inicie una línea de investigación enfocada en un sujeto en particular, de quien sospechan podría tener responsabilidad directa en el fallecimiento de la mujer de 27 años.

Doble asesinato en la frontera de Azcapotzalco y Naucalpan

De manera casi simultánea a esta tragedia, la violencia se manifestó en la zona fronteriza entre la capital y la entidad mexiquense. En los límites que dividen la alcaldía Azcapotzalco y el municipio de Naucalpan de Juárez, dos individuos perdieron la vida de forma violenta.

El doble asesinato ocurrió mientras los hombres permanecían en el interior de un automóvil de alquiler tipo taxi, el cual terminó detenido sobre la calle Gobernador Salvador Sánchez, en la comunidad de Ahuizotla.

El incidente generó una fuerte movilización policial tras el reporte de los residentes. El caso presentó una particularidad geográfica, ya que inicialmente se reportó que el vehículo estaba estacionado en territorio capitalino, pero posteriormente fue desplazado algunos metros hacia la jurisdicción del Estado de México por personas desconocidas. Debido a esta situación, al sitio acudieron agentes de corporaciones municipales, estatales y de la Ciudad de México.

La escena del crimen permaneció bajo estricto resguardo por parte de efectivos del Ejército Mexicano y miembros de la Guardia Nacional, quienes vigilaron el perímetro mientras se ejecutaban las diligencias periciales. Actualmente, el personal de la fiscalía se encuentra realizando las tareas de inteligencia necesarias para tratar de identificar y capturar a los perpetradores de este ataque armado en los límites estatales.

