Murió Camilo Guevara, hijo de Ernesto “Che” Guevara

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, confirmó la muerte de Camilo Guevara, hijo de Ernesto “Che” Guevara. El mandatario anunció el deceso a través de su cuenta de Twitter con un mensaje para enviar sus condolencias a la familia Guevara March.

“Con profundo dolor decimos adiós a Camilo Guevara, hijo del “Che” y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida; a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March”, compartió el mandatario cubano en sus redes sociales.

De acuerdo con medios locales el hijo del “Che” Guevara murió a causa de un infarto cuando se encontraba de visita en Caracas.

Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March. pic.twitter.com/n7PaAVbmC2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 30, 2022

¿Quién era Camilo Guevara, hijo del “Che” Guevara?

Camilo Guevara nació en 1962, es uno de los hijos que Ernesto “Che” Guevara tuvo con su esposa Aleida March. Sus hermanos: Aleida, Celia, Ernesto e Hilada, ésta última fue concebida en su matrimonio anterior con la peruana Hilda Gadea.

El hijo del “Che” Guevara se graduó como abogado y actualmente fungía como directivo del Centro Che, una institución en La Habana, Cuba, donde se guardaban los archivos personales del ex guerrillero.

Camilo Guevara tenía solo cinco años cuando murió su padre; sin embargo, en varias ocasiones dijo que aprendió mucho del pensamiento del ex guerrillero a través de sus escritos, familiares y amigos.

Ernesto “Che” Guevara era originario de Argentina y se unió a la lucha revolucionaria de Fidel Castro en Cuba, a quien conoció en México.

“Che” Guevara colaboró con los cubanos para derrocar al dictador Fulgencio Batista, quien recibía apoyo de Estados Unidos. Ernesto “Che” Guevara fue asesinado en Bolivia en 1967 por un soldado, a la edad de 39 años.

