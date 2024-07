Así es un día con “Caminos cruzados”, el canal que ayuda a migrantes a mantener el sueño

Con su madre, Raquelis es otra familia que hoy apenas llegó a Ciudad de México desde Tapachula Chiapas nos encaminamos a desayunar con los chavos de “Caminos cruzados”, una asociación que en los últimos ocho meses se ha dedicado a convivir y regalar experiencias a migrantes de este campamento cercano a la central del Norte.

Van a conocer su historia, a desayunar y a tratar de hacer buenos mexicanos, pero sobre todo buenas personas, porque somos todos habitamos del mismo mundo y todos vamos a ser migrantes alguna vez en la vida.

Nos repartimos en dos vehículos y en el trayecto nos comparten relatos que luego los chavos de “Caminos cruzados” subirán a sus redes sociales para obtener donaciones de quienes quieran ayudar a financiar estas actividades.

“Fue un día increíble porque la misión primordial es que la gente se siga sumando, ayudarlos y que puedan dar un poco de lo que ya tienen para estas personas”, dice

Dorianis cruzó la selva con su hermano y bebé en brazos. Raquelis va en el otro auto y lleva migrando más de un año: ha pasado de Venezuela, a Ecuador, de ahí a Colombia y ahora México; busca llegar a Estados Unidos, pero ya lleva dos meses de camino.

Llegamos a un restaurante en el que los migrantes olvidan por momentos el campamento, las restricciones, el viaje, la ropa sin lavar, la espera.

Migrantes llevan hasta 48 horas sin comer

Este es para Noroanis, su hermano y su bebé Diego su primer alimento en 48 horas y cuentan la situación en Venezuela y su llegada a México.





“Venezuela está fuerte que lo que uno trabaja no alcanza nada, no se puede ni comprar una camisa porque lo que trabajó en tres dólares o cinco dólares es lo que te pagan y no alcanza”, cuenta.

Literalmente tenían hambre, estaban desesperados, pero la fortuna y ella dice que le rogó a Dios conocer gente, les hizo “Cruzar caminos” con Bruno y Mariela.

Migrante obtiene fecha para poder cruzar la frontera tras larga espera

Tanto Noroanis como Raquelis y su familias esperaban la cita para llegar de manera legal a Estados Unidos, Raquelis ya obtuvo su fecha y está por marcharse a la frontera norte.

Noroanis aún espera aquí en Ciudad de México, pero hoy fue un día distinto en su travesía o su viacrucis migrante que para algunos, como los chavos de “Caminos cursados”, no es una experiencia que les sea indiferente.