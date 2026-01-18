¡Tragedia en CDMX! Grave choque en San Antonio Abad deja 3 heridos

En las primeras horas de este 18 de enero 2026, se registró un grave choque en la Calzada de San Antonio Abad, en la Ciudad de México (CDMX), el cual dejó un saldo de tres personas heridas y los automóviles completamente destrozados.

Los hechos ocurrieron en dirección al Sur esquina con Hernández y Dávalos, en la colonia Algarín.

Exceso de velocidad provoca el choque en San Antonio Abad

Los primeros informes indican que el fuerte accidente fue provocado por el exceso de velocidad. Se dice que un automóvil de color negro, se estrelló directamente contra otro de color rosa, el cual quedó completamente destrozado de la parte de atrás.

Al lugar acudieron los servicios de emergencia y de bomberos para poder auxiliar a los tres heridos, entre ellos una mujer. Los lesionados están siendo evaluados para ver si es necesario llevarlos al hospital.

#AlertaVialFIA | Accidente vial deja un saldo de tres lesionados sobre la calzada San Antonio Abad, dirección al sur, esquina con Hernández y Dávalos, en la colonia Algarín.



Vía @tritonazteca11 https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/4cP6GfHSRJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 18, 2026

Tráfico afectado en San Antonio Abad por fuerte choque

El accidente en San Antonio Abad ha provocado lenta circulación en la zona del incidente, ya que solo está disponible un carril para aquellas personas que se dirigen a la zona sur de la Ciudad de México (CDMX).

Policías de Tránsito se encuentran en el lugar para agilizar el avance; sin embargo, se recomienda manejar con precaución y tener paciencia al pasar por la zona.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

¿Qué hacer en caso de un accidente en CDMX?

En caso de presenciar un accidente en calles de la Ciudad de México, se recomienda llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. Te compartimos los pasos para saber cómo actuar en estos casos.



Mantén la calma

No muevas a la víctima a menos que sea sumamente necesario

No le des alimentos o bebidas a la víctima

Espera a los servicios de emergencia.

Llama a los servicios de emergencia, además de proporcionar la ubicación del accidente, Indica el número de vehículos involucrados, Describe el estado de los heridos