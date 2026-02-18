Impactante VIDEO: Camioneta vuela y se impacta contra una casa en Oregon

Un impactante accidente sacudió al condado de Tigard, en Oregon, cuando una camioneta del tipo pickup “voló” y se estrelló contra el interior de una vivienda familiar; todo quedó captado en video.

Conforme al Departamento de la Policía de Tigard, el conductor fue arrestado y no hubo víctimas fatales, aunque la escena dejó a la comunidad en estado de shock.

UPDATE: a neighbor captured this video of the truck that crashed into a home last Friday, causing extensive damage. Fortunately, no one was seriously hurt. Officers are continuing to investigate this case and additional charges may be pending.



Read more: https://t.co/PQ0egmMAD2 pic.twitter.com/l5BW8TnZhI — Tigard Police (@TigardPolice) February 17, 2026

¿Qué pasó en Oregon? Camioneta vuela e impacta una casa

El accidente se registró antes de las 3 de la madrugada, hora local, en la cuadra 13000 de SW Larkwood Place, cuando la camioneta viajaba sobre el camino SW Scholls Ferry, según el despacho policial. Testigos dijeron que el vehículo iba a alta velocidad y que era conducido de manera imprudente antes de perder el control.

Según la investigación preliminar, la pickup impactó contra un montículo de tierra, lo que provocó que saliera proyectado aproximadamente a unos 30 metros, superando una pared de ladrillos de tres pies de altura antes de estrellarse contra la casa.

VIDEO de la camioneta que se impacta contra una casa en Oregon

Un video captado por una cámara de timbre instalada en una casa cercana muestra el momento exacto en que la camioneta surca el aire y golpea a la vivienda, generando un estruendo que despertó a los residentes del vecindario.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el conductor de 33 años, que fue identificado como Jacob Hankins, y su acompañante estaban dentro de la camioneta, ambos con lesiones menores.Los ocupantes fueron extraídos por bomberos de Tualatin Valley Fire & Rescue y trasladados al hospital, pero ninguno sufrió heridas graves.

Afortunadamente, la familia que vivía en la casa afectada, un matrimonio y sus tres hijos, estaban en otro nivel de la vivienda, por lo que resultaron ilesos, pese al fuerte impacto que destruyó parcialmente un baño, además de que dañó la fachada.

Camioneta choca contra casa em Oregon: ¿qué cargos enfrenta el conductor?

Las autoridades locales arrestaron a Hankins y le imputaron cargos por conducción imprudente, además de poner en peligro a otros de manera negligente, de acuerdo con el comunicado oficial de la policía.

La investigación continúa para determinar si hubo alcohol, drogas u otros factores que contribuyeron al impactante accidente, aunque hasta el momento no se ha divulgado información adicional al respecto.

Estas imágenes han sido ampliamente compartidas en redes sociales y agencias internacionales, generando asombro por la magnitud del accidente; ¿qué medidas deberían tomarse para evitar este tipo de incidentes en zonas residenciales?

