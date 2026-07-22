Andy López reaparece con Bernardo Bosch y desata críticas por presunta campaña anticipada

A unos días de que Morena abra el registro formal de aspirantes para las diputaciones federales de 2027, Andrés “Andy” López Beltrán volvió a aparecer en un acto político en Tabasco. En esta ocasión estuvo acompañado por Bernardo Bosch, hermano de la actual Miss Universo, lo que reavivó las críticas de la oposición, que acusa a los morenistas de mantener una campaña adelantada.

Andy López y Bernardo Bosch apuntan a diputaciones federales en Tabasco

De acuerdo con la información difundida, Andy López buscaría competir por el Distrito 6 federal, mientras que Bernardo Bosch haría lo propio por el Distrito 5. Morena tiene previsto recibir oficialmente el registro de sus aspirantes el próximo 3 de agosto, fecha en la que comenzará el proceso interno para definir las candidaturas.

La aparición de ambos también volvió a colocar bajo los reflectores a Bernardo Bosch, debido a la polémica que ha rodeado a su familia desde que su hermana obtuvo la corona de Miss Universo. A ello se suman los señalamientos que han recaído sobre el propietario del certamen internacional, aunque dichas acusaciones no guardan relación con el proceso interno de Morena.

En paralelo, el partido continúa sin nombrar a un nuevo dirigente estatal en Tabasco, luego de la renuncia de Jesús Selván, quien previamente declaró que no habría “alfombra roja” para Andy López y negó que tuviera asegurada la candidatura. Tras esas declaraciones, presentó su dimisión al cargo, en medio de un proceso interno que sigue generando expectativa y cuestionamientos sobre la definición de las candidaturas.