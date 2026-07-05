Como los japoneses: Aficionado ayuda a recoger basura tras festejos en el Ángel de la Independencia

Después de las más de 40 toneladas de basura recolectadas en el Ángel de la Independencia tras el partido México vs Ecuador del 30 de junio de 2026, Alberto San Martín se puso a recolectar los desperdicios para evitar mayor desorden.

En entrevista con Azteca Noticias, relató que, con ayuda de la imagen de un meme impreso en la espalda, comenzó a juntar la basura de otros asistentes al evento.

