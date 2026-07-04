Del huachicol a la aduana: revelan vínculo familiar con operador sancionado por Estados Unidos

Otra que está en la nómina del gobierno y el morenismo es la hermana del huachicolero fiscal Óscar Guillermo Juaridini, quien esta semana fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus nexos con el Cártel Jalisco.

Combustible como lubricante para evadir impuestos

Juraidini está acusado de importar combustible de Estados Unidos y declararlo como lubricante para evadir impuestos. Lo hacía a través de la aduana donde fue puesta su hermana por autoridades morenistas.

El dinero de este ilícito iba a las arcas de partidos políticos mexicanos que pagaban poniendo a criminales en puestos clave de seguridad y obra pública. Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, la pinza se cierra sola.

Hace años era un secreto a voces; hoy, se comprueba que el Cartel Jalisco Nueva Generación está infiltrado en la aduana de Matamoros, Tamaulipas.

Prueba de ello, aseguran, es el caso de la hermana de Oscar Guillermo Juaridini Silva, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los operadores financieros más importantes del crimen organizado.

“Su hermana, que se llama Analee de Jesús Juraidini Silva, trabaja nada más y nada menos que en la Aduana de Matamoros por donde su hermano Oscar Juraidini traficó millones de litros de huachicol en los últimos años para el Cártel Jalisco Nueva Generación”, dijo Iván Alamillo, de Mexicanos contra la Corrupción.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, desde el 2019, Analee de Jesús Juraidini ha ocupado diversos cargos clave en la aduana de Matamoros.

Uno de ellos, la jefatura de trámites y asuntos legales, el mismo puesto que desempeña Carlos Eugenio Benítez Orta, hasta que fue detenido en Texas acusado de facilitar el cruce de combustible ilegal por esa frontera y hoy preso en México en el penal del altiplano.

“Pues este personaje, Benítez Orta, ocupaba hasta el 2022 el mismo cargo que posteriormente se le dejó a la hermana de Oscar Juraidini. Entonces tenemos este nexo entre el exfuncionario aduanero que fue detenido en los Estados Unidos a principios de junio de este año y la hermana de Juraidini, que llegó a ocupar el cargo que él dejó. al momento de que fue detenido Carlos Eugenio Benítez Orta, era el encargado de supervisar a los supervisores aduaneros en la aduana de Matamoros”, mencionó Iván Alamillo, de Mexicanos contra la Corrupción.

Todo desde la aduana de Matamoros

De acuerdo con documentos oficiales, Analee de Jesus Juraidini sigue despachando tranquilamente desde la aduana de Matamoros, epicentro nacional del contrabando de combustible en nuestro país.

Pese a que el pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro incluyó a su hermano y a varias empresas transportistas que él manejaba, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por formar parte de una red de huachicol fiscal del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“En este mismo comunicado, el Departamento del Tesoro afirmó que los cárteles de la droga en México usan el dinero sucio del huachicol fiscal para financiar campañas políticas en todo el país y para comprar voluntades de políticos corruptos, coludidos, y también para asegurarse de que ellos, los cárteles, puedan obtener plazas, obtener cargos de sus allegados en distintas ramas de la administración pública federal”, dijo Iván Alamillo, de Mexicanos contra la Corrupción.

