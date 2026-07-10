La precampaña de la precampaña: Morena burla la ley electoral rumbo a 2027

A ver, a ver, estamos a meses de que inicie formalmente el proceso electoral rumbo a 2027. Pero una vez más está quedando en claro que para Morena, la Ley es algo que se puede ignorar y violar con completa impunidad.

Aunque el calendario oficial del INE dicta que el proceso electoral arranca hasta septiembre y las precampañas inician el próximo año, a Morena y sus aliados no les importó. En una flagrante violación a las normas, organizaron una kermés de registros anticipados para las 17 gubernaturas que se elegirán en 2027.

Pero esto no es nuevo. Seguro recuerdas que en las elecciones de 2024, aplicaron la misma. Disfrazados bajo el título de “coordinadores en Defensa de la Transformación”, lo que estamos viendo es un descaro total: es el destape adelantado de sus futuros candidatos sin ningún tipo de consecuencias.

¿Qué significa esto? Que a partir de este momento, vamos a ver cómo los aspirantes a ser candidatos, comienzan la precampaña de la precampaña. Y lo peor de todo, con nuestro dinero, sí, con lo que pagamos tú y yo para los partidos políticos. Aunque algunos personajes comenzaron incluso desde el año pasado, como es el caso de Andrea Chávez, quien aspira a ser la gobernadora de Chihuahua.

INE acumula denuncias por actos anticipados pero acusa falta de herramientas

El INE ya enfrenta una ola de alertas tempranas rumbo a las próximas elecciones intermedias. De acuerdo al consejero electoral Arturo Castillo, se han presentado más de 180 denuncias formales, en 23 estados de la República, relacionadas con posibles actos anticipados de campaña.

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A pesar de la acumulación de quejas y del evidente despliegue de recursos con fines electorales en gran parte del país, el consejero Castillo criticó que el Instituto se encuentra prácticamente cruzado de brazos ante la falta de herramientas específicas para frenar y sancionar estas conductas.

Aquí surge una pregunta obligada: ¿Despertará el árbitro electoral y se atreverá a aplicar la ley? Pero más importante: ¿Cómo vamos a confiar en la honestidad de nuestros políticos si incluso antes de ser electos, ya están violando la ley? Pero aquí seguiremos para exhibir los trucos del oficialismo. Yo soy América López y esto es Casilla 27.