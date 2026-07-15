Ni su WhatsApp tiene: Jaime Bonilla niega acusaciones de Marina del Pilar tras filtración de audios

Poco le faltó el “ni te topo”. Tras ser cuestionada por la filtración de audios donde promete cooperar con Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que todo se trató de una trampa de su antecesor, Jaime Bonilla,

La situación escaló cuando la mandataria confirmó que los audios eran reales pero que fueron sacados de contexto, así como fue víctima de una “trampa” organizada por Jaime Bonilla, mismo que no tardó en salir a responder.

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de tenderle una trampa

Durante una conferencia de prensa, la gobernadora explicó que en diciembre de 2025 aceptó la ayuda del exmandatario para tratar el tema de la cancelación de su visa.

Según relató, el entonces exgobernador le ofreció reunirse con personas de ese país para abordar el asunto. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo quedó claro que todo había sido una estrategia para perjudicarla.

Las declaraciones se producen después de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera un nuevo audio en el que una voz atribuida a Marina del Pilar afirma estar dispuesta a colaborar con autoridades estadounidenses.

Jaime Bonilla niega haber organizado la reunión entre EU y Marina del Pilar

Jaime Bonilla calificó a la gobernadora de “mentirosa” y aseguró que resulta ilógico pensar que ella recurriera a él para resolver un asunto relacionado con autoridades estadounidenses.

El exgobernador sostuvo que la relación entre ambos está completamente rota desde hace tiempo.

“Yo le pediría a la gobernadora que despierte, porque sigue soñando con recibir una llamada mía. Somos acérrimos enemigos porque así lo ha definido ella. Ella, como gobernadora, debe estar bien informada y saber lo que dice”, expresó.

Bonilla incluso declaró para Semanario ZETA.que no mantiene ninguna comunicación con la mandataria. “Ni siquiera tengo su WhatsApp”, aseguró.

También consideró que Marina del Pilar busca responsabilizar a terceros por la difusión de los audios: “Ella se contradice casi a diario. Si ves el primer audio, ¿por qué no salió y dijo eso?”.

Oposición pide investigar a Marina del Pilar y exige que deje el cargo

La controversia también llegó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La oposición pidió la renuncia de la gobernadora y solicitaron que la FGR abra una investigación.

Tanto PAN como PRI acusan de presuntamente ofrecer información relacionada con seguridad nacional a agencias extranjeras con el objetivo de evitar una posible extradición, versión que hasta el momento no ha sido acreditada por las autoridades.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, exigió una explicación pública sobre el contenido de los audios y sobre cualquier colaboración con autoridades estadounidenses.