Noroña, Cuauhtémoc Blanco y más: los expedientes por violencia de género que persiguen a figuras de Morena

Los casos de presunta violencia de género y delitos contra mujeres que involucran a personajes vinculados con Morena continúan generando debate público. El episodio más reciente es el de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, quien enfrenta un proceso legal por el delito de violencia familiar tras la difusión de videos en los que presuntamente agrede a su esposa.

Las imágenes, dadas a conocer el pasado 26 de junio, provocaron una amplia reacción en redes sociales y en la opinión pública. Aunque el exfuncionario enfrenta un procedimiento judicial, lo hace en libertad mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Casos que han marcado la discusión sobre violencia de género

El caso de Rodríguez Padilla se suma a una lista de políticos de Morena que han sido señalados o sancionados por distintos hechos relacionados con violencia de género.

Uno de ellos es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien el 6 de julio fue sancionado por el Tribunal Electoral de Michoacán por violencia política en razón de género derivada de declaraciones dirigidas contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. Tras la resolución, el legislador rechazó haber cometido dicha conducta y sostuvo que las acusaciones tenían un trasfondo político.

No es la primera ocasión en que Fernández Noroña enfrenta una resolución de este tipo. En 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también lo sancionó por violencia política de género en contra de la entonces diputada panista Adriana Dávila.

Otro caso es el del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, quien mantiene desde 2024 una investigación abierta en la Fiscalía de Morelos por el presunto delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana. Además, el exfutbolista aparece en el registro del INE de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género.

En ese mismo listado también figuran nombres como Layda Sansores, gobernadora de Campeche, y el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Asimismo, el senador Félix Salgado Macedonio ha enfrentado diversas denuncias por presuntos delitos de violación y acoso sexual, aunque hasta el momento esos señalamientos no han derivado en una sentencia condenatoria.

El único caso con una condena firme mencionado es el del exdiputado Benjamín Saúl Huerta, quien fue desaforado y detenido en 2021 por abuso sexual contra un menor de edad. Posteriormente recibió una sentencia de 22 años de prisión.