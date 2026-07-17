Los perfiles polémicos que buscan las gubernaturas con Morena en 2027

Con una cifra total de 277 aspirantes inscritos y adelantándose por completo a los tiempos legales, Morena ya tiene la ruta para elegir a sus abanderados para las 17 gubernaturas que se elegirán en 2027. El objetivo es claro: administrar las tensiones, evitar desbandadas anticipadas hacia otros partidos y mantener el control absoluto del tablero.

Los perfiles de los casi 300 inscritos pasarán primero por el escáner de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y el Gabinete de Seguridad, supuestamente para descartar “personajes indeseables” o con nexos delictivos. Todo para que, en septiembre, las encuestas casa por casa definan a los elegidos. Pero basta con rascar un poco la lista de los inscritos para darse cuenta de los personajes impresentables que buscan ser candidatos.

Los perfiles de Morena bajo la sombra de nexos con el narco

Se registró Abelina López, alcaldesa de Acapulco, quien arrastra una investigación por un desvío de 900 millones de pesos de los que, hasta la fecha, nadie sabe nada, pero eso sí, quiere ser candidata a la gubernatura de Guerrero.

Se apuntó el senador Armando Ayala, señalado por presuntos vínculos con “Los Rusos”, una célula delictiva dedicada a la extorsión y el lavado de dinero en Baja California. Aparece también Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche Layda Sansores, y quien tiene acusaciones de desvío de recursos en la alcaldía Álvaro Obregón.

Así es como Morena se envuelve en la bandera de soberanía para defender narcopolíticos

Y el colmo del cinismo: se inscribió Omar López, suplente en el Senado, quien busca la gubernatura de Sinaloa con la bandera abierta de defender a capa y espada a Enrique Inzunza y al gobernador Rubén Rocha Moya, ambos acusados de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos.

El discurso de los filtros de seguridad choca de frente con la cruda realidad del país. Pero, les hago una pregunta: ¿De qué sirven las revisiones internas cuando, en los hechos, hoy en día tenemos a gobernadores en funciones abiertamente acusados e investigados por narcotráfico por agencias estadounidenses?

El peligro rumbo al 2027 es que el proceso avance ignorando los focos rojos, dejando al ciudadano con el riesgo de votar, otra vez, por perfiles bajo la sombra de la delincuencia. Los próximos meses serán cruciales... pero aquí estaremos para desmenuzar todo este relajo. Yo soy América López y esto es Casilla 27.