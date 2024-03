Campañeando: Xóchitl “garantiza” su victoria; Sheinbaum toca el tema de las encuestas nuevamente; y Máynez agarra parejo contra todos

Los candidatos a la presidencia de México siguen dándose con todo rumbo a las elecciones 2024. Este jueves 14 de marzo no fue la excepción y cada uno en sus agendas electorales nos dejó momentos que vale la pena volver a ver y analizar en Campañeando.

Xóchitl Gálvez dice que este arroz ya se coció y Sheinbaum responde

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, comenzó con todo, ya que asegura que el presidente sabe que va a perder y no hay candidata enfrente, pues no va a nada y no da la cara.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, representante de Morena, dice todo lo contrario y retoma las encuestas para argumentar su postura: "...lo que pasa es que no pueden decir que están en contra de los programas sociales porque todavía irían más abajo en las encuestas...”

Sin quedarse atrás, Jorge Álvarez Máynez agarra parejo y asegura que no hay ni a quien irle. Dice que un porcentaje de los mexicanos quiere que Morena se vaya y otro porcentaje que no regrese el PRI ni el PAN.

Abuchean a Claudia Sheinbaum por no asistir a foro

En uno de los eventos realizado por la Cámara de la Construcción, abuchearon a Claudia Sheinbaum por no asistir. Esta sería la segunda ocasión en menos de un mes que la desaprueban en un evento público.

De acuerdo a su agenda, la candidata por Morena continuaba su recorrido por la península de Yucatán y subió al Tren Maya junto con “Huacho” Díaz, candidato de su mismo partido a gobernador de ese estado. Es por eso que no pudo asistir al evento donde se le esperaba y envió un video, el cual desató la rechifla entre los asistentes.