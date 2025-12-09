Crisis en México: 32 mil homicidios en el sexenio más violento

México enfrenta una crisis de violencia sin precedentes. Según el Atlas de Homicidios 2024 presentado por México Unido Contra la Delincuencia, nuestro país registró 32,000 asesinatos en 2024, con un alarmante 75% cometidos con armas de fuego. Cifras que demuestran el sexenio más violento .

Cifras alarmantes de violencia en México

Así lo señaló México Unido Contra la Delincuencia al presentar su atlas de homicidios 2024, en el que se incluye el análisis de los asesinatos en los últimos siete años con base en datos del INEGI .

Calificaron como preocupante el alza en lugares como Tabasco con un incremento del 204% de 2023 a 2024, Baja California Sur con 87% y Sinaloa con 57% en el mismo periodo de tiempo.

En la Ciudad de México (CDMX) también tuvo un incremento en el mismo lapso, los homicidios subieron 30%.

Ratificaron al sexenio de Andrés Manuel López Obrador como el más cruento, se contabilizan 200 mil 75 víctimas.

“Colocándolo como el sexenio más letal de ahora en la historia para el país y también se incluye un máximo de registro histórico anual dentro de este periodo para el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Daniela Osorio, investigadora de México Unido Contra la Delincuencia.

La violencia en México no para

Sostienen que en 7 años, de 2018 a 2025, suman 241 mil asesinatos, eso sin contar las muertes que no han sido esclarecidas.

“Hay una clara clarísima manipulación de los datos, yo creo que a nadie se nos escapa el interés del gobierno de estar insistiendo todo el tiempo hemos bajado los homicidios, hemos bajado los homicidios, como si fuera la única violencia en el país, y bueno este interés desmedido habla también de que los han intentado reducir a toda costa”, mencionó Elena Azoala, investigadora sobre violencia.

En conclusión, en la larga noche morenista la violencia homicida ha acabado con la vida de más mexicanos que nunca.