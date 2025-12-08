Dos marchas, dos Méxicos: del enojo juvenil al festejo oficial

La Ciudad de México vivió dos movilizaciones masivas que revelan realidades muy distintas. La Marcha de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre, reunió a miles de jóvenes que exigieron resultados al gobierno, sobre todo en seguridad, salud y economía. Tres semanas después, el 6 de diciembre, Reforma volvió a llenarse, pero ahora para la marcha por los siete años del movimiento de la 4T, un evento completamente distinto en organización, tono y narrativa.

Mientras en la marcha juvenil muchos batallaron para llegar por el fuerte operativo policiaco, el 6 de diciembre Reforma se convirtió prácticamente en estacionamiento de camiones provenientes de varios puntos del país. Nadie multó a los choferes, nadie pidió moverlos. Era evidente que ahí estaba permitido.

¿Quién convocó y cómo llegaron los asistentes a las marchas en la CDMX?

En la manifestación de la Generación Z, la mayoría llegó por su cuenta, acompañados de amigos o familiares. Un manifestante lo resumió así: “Vengo con mis hijos, algunos empleados y amigos”. Cada quien traía sus pancartas hechas a mano, sus historias y su propia molestia.

En la marcha del 6 de diciembre , el panorama fue otro: sindicatos, alcaldes y organizaciones encabezaron el traslado de contingentes. El alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra, dijo que él solo llevó cerca de mil personas, quienes se organizaron para “respaldar el movimiento”.

Las mantas también reflejaron el contraste. En la Generación Z dominó lo artesanal; en la otra, las lonas impresas y uniformadas dejaron claro quién pagaba el transporte… aunque pocos quisieron decirlo frente a cámara.

¿Qué exigían en cada marcha?

En la marcha juvenil , las demandas fueron tan diversas como los participantes. Nayelli, manifestante de la CDMX, explicó que sus carteles eran pequeños pero contundentes: “No hay medicamentos, ¿cuántas mujeres mueren? ¿Cuántos desaparecidos? El país está ensangrentado”.

En la marcha del 6 de diciembre no hubo exigencias ciudadanas visibles. Predominaron consignas ensayadas, porras alineadas y un ambiente mucho más político-partidista.

Lo que pasó en 5 de Mayo y el Zócalo durante la marcha

En la marcha del 15 de noviembre, la policía detuvo a los contingentes, minutos después de haber dejado pasar a encapuchados. Ese momento detonó tensión y reclamos. Ya en el Zócalo, apareció el bloque negro, que terminó enfrentándose con la policía . Hubo polvo químico, gas lacrimógeno y casi 20 detenidos. Una manifestante denunció: “Nosotros veníamos pacíficos… todo empezó desde adentro. Me aventaron gas cuatro veces”.

El 6 de diciembre el Zócalo fue otra historia. No hubo vallas, incluso se colocó una pantalla extra. Miembros del SNTE empezaron a retirarse antes de que terminara el mensaje presidencial. Una profesora contó que llegaron desde las 7 de la mañana “solo por apoyo al sindicato”.

Al final, quedaron dos fotografías para la memoria colectiva: la de la represión, el 15 de noviembre; y la de la celebración oficial , el 6 de diciembre. Dos marchas, dos tonos y dos maneras completamente diferentes de entender el país.