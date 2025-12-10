Iniciativa ciudadana vs. Régimen: Entregan 188 mil firmas en San Lázaro para salvar la democracia

A Morena se le volteó el pueblo. Un grupo de ciudadanos juntó casi 190 mil firmas para exigir que la democracia no se decida desde el poder del régimen. Del autoritarismo de Morena con la aprobación de reformas, pasamos a una nueva propuesta ciudadana.

Son mexicanos que no están dispuestos a tolerar que el autoritarismo se imponga en las urnas. Rodrigo Méndez, de la organización Salvemos la Democracia, fue claro en su mensaje:

“Hoy los jóvenes estamos hartos de que tomen decisiones por nosotros, hartos de ver cómo los mismos de siempre no rompen las malas prácticas...”.

Arrasaron con los resultados

Hace dos meses, la organización “ Salvemos la Democracia ” hizo la primera convocatoria con una meta clara: juntar 130 mil firmas para presentar una Iniciativa Ciudadana en materia electoral.

Este martes dieron a conocer sus resultados y fueron contundentes. Jimena Villicaña, activista de la organización, mostró la evidencia del respaldo popular:

“Frente a ustedes, en estos engargolados, 188 mil 355 firmas de mexicanas y de mexicanos que decidieron defender su democracia...”.

Los 5 puntos de la iniciativa

La iniciativa, que será presentada en febrero ante el Poder Legislativo, pide cinco puntos básicos para sanear el sistema:

Árbitro Justo. Cancha Pareja. Elecciones sin Trampas. Fuera el Crimen Organizado de las Elecciones. No al “Chapulineo” y a la Sobrerrepresentación.

La organización advierte sobre las intenciones del oficialismo:

“Ellos saben que viene un voto de castigo y lo que quieren es amarrarse con reglas electorales que, inclusive viniendo el voto de castigo, ya no los pueda mover del poder; es lo que ha sucedido en otros países que este gobierno admira como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua...”.

He recibido como Presidenta de la Cámara de @Mx_Diputados la iniciativa ciudadana que propone reformar 5 artículos Constitucionales.



El Colectivo SALVEMOS LA DEMOCRACIA me hizo entrega del respaldo ciudadano registrado en la aplicación del INE.



Como lo ordena el artículo 132… pic.twitter.com/DrLUtqS4mm — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 10, 2025

El reto para San Lázaro

Las 188 mil firmas presentadas por Salvemos la Democracia llegaron esta misma tarde a San Lázaro. Ahora, los legisladores tendrán una tarea ineludible: deberán contrastar esta propuesta ciudadana con la que enviará en los próximos días la Presidenta de la República.

Tendrán que analizar ambas y determinar cuál es mejor: si la que empodera al ciudadano, o la que solo atornilla en el poder a un grupo político.