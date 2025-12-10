Morena y aliados aprueban alzas arancelarias que dispararán costos en autos y electrodomésticos

La Cámara de Diputados aprobó, en una sesión marcada por reproches internos y advertencias de impacto económico, la imposición de impuestos de entre 5% y 50% a mil 463 productos provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

La decisión avanzó únicamente con los votos de Morena y el Partido Verde, mientras que el Partido del Trabajo (PT) decidió abstenerse, distanciándose de la propuesta impulsada por el Ejecutivo.

¿A qué países afectará el nuevo paquete arancelario?

De acuerdo con el dictamen, los impuestos se aplicarán a una amplia lista de naciones, principalmente de Asia. Entre ellas destacan China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Taiwán, así como Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. También se incluyen países de otras regiones como Brasil y Nicaragua.

Los aranceles, según los promoventes, buscan “proteger la industria nacional”. Sin embargo, la oposición denunció que la medida tendrá efectos contraproducentes en la economía mexicana, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Productos afectados: de autos y juguetes hasta maquillaje e incienso

El paquete contempla aranceles para sectores estratégicos e incluso para bienes de consumo cotidiano. Entre los mil 463 productos se encuentran:



Autopartes

Autos ligeros y eléctricos

Motocicletas

Remolques

Juguetes

Calzado

Textiles

Vidrio

Acero inoxidable

Aluminio

Electrodomésticos

Maquillaje

Jabón

Incienso

Legisladores de oposición advirtieron que esta decisión elevará costos para consumidores y empresas por igual.

La oposición: “No es soberanía, es suicidio económico”

El diputado panista Marcelo Torres Cofiño lanzó una dura crítica al bloque oficialista:

“Eso entiéndanlo, hombre, no es soberanía, es suicidio económico… Cuando las MiPymes pagan más, todo México paga más. Pero aquí el oficialismo prefiere discursos felices sobre soberanía en lugar de conocer la realidad”.El diputado priista Erubiel Alonso advirtió que bienes esenciales subirán de precio casi de inmediato:

“Va a costar 35% más el vehículo y las refacciones hasta 50%. Hoy Morena está dando un albazo a tu economía, traicionando una vez más a los que menos tienen”.

El PT rompe con la propuesta presidencial

En un giro inesperado, el Partido del Trabajo se abstuvo de votar. El coordinador Reginaldo Sandoval aseguró que la medida podría profundizar la dependencia comercial con Estados Unidos:

“Se corre el riesgo de que, en lugar de diversificar el comercio exterior, se dé un impulso adicional a la concentración con Estados Unidos”.La postura del PT fue criticada por Morena. El diputado Ricardo Monreal defendió el sentido del voto oficialista y reiteró su respaldo a la presidenta:

“Lo hacemos totalmente convencidos por apoyar a esta gran presidenta… A ella nos debemos la mayoría de los que estamos aquí”.

El dictamen avanza al Senado

Pese al desacuerdo interno y al reclamo opositor, Morena y el Partido Verde sumaron los votos necesarios para aprobar el paquete arancelario. El dictamen fue enviado al Senado, donde deberá ser revisado y validado para su aplicación definitiva.