De sesión solemne a ring: Diputados se gritan “narcos” y “huachicoleros” en San Lázaro

En San Lázaro, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos pasó a segundo término. La sesión se descompuso rápidamente en una serie de acusaciones entre diputados oficialistas y de oposición, transformando lo que era una ceremonia solemne en un ring de señalamientos por vínculos con el crimen organizado .

Entre gritos de "¡Hijos de Borolas!”, desde una bancada, y "¡Huachicoleros!”, desde la otra, el debate legislativo se centró en quién tiene más nexos con el narcotráfico.

PAN acusa que no hay derechos humanos con narcoterrorismo

El diputado del PAN, Germán Martínez, encendió la mecha al subir a tribuna y denunciar la crisis de violencia en los estados gobernados por el oficialismo.

“No hay derechos humanos con narcoterrorismo en Michoacán. Impunidad para el gobernador de Sinaloa. No hay derechos humanos, no hay derechos humanos. En Tamaulipas no hay derechos humanos. En una Sección Instructora que esconde los expedientes que acaban de llegar...”, lanzó el legislador.

Morena se excusa con Genaro García Luna

La bancada de Morena protestó de inmediato y fue por la revancha. La diputada Yoloczin Domínguez Serna tomó la palabra para recordar el pasado panista.

“Que no se les olvide a los panistas que ustedes son el mejor y claro ejemplo de un narco-gobierno aquí en México...”Ante los gritos de la oposición, la morenista reviró:

“Eso se lo hubiera dicho a Calderón que desconocía completamente de los derechos humanos. A García Luna, al haberle abierto las puertas a la inseguridad aquí en México. Tengan memoria y tengan vergüenza, no solo venir a gritar...”

El intercambio subió de nivel. Germán Martínez regresó a la carga, criticando la soberanía del actual gobierno frente a Estados Unidos:

“Los derechos humanos nuevos saben que la soberanía no es un discurso en un templete en el Zócalo... el claudismo respeta más las instrucciones de Donald Trump que los derechos humanos”. Morena respondió con un ataque personal directo contra Martínez (quien militó en el movimiento antes de volver a la oposición). Yoloczin Domínguez sentenció:

“Y a ese que antecedió en la palabra, ese es el error más grande que ha cometido nuestro movimiento aquí en el país: haberle abierto las puertas a personajes tan nefastos y desmemoriados como Germán Martínez”.

PAN acusa de narcos y huachicoleros a morenistas

El caos se apoderó del Pleno. La diputada panista Noemí Luna Ayala acusó que “la Comisión de Derechos Humanos dejó de existir y la convirtieron en piedra”, mientras sus compañeros coreaban "¡Opresores!”.

Del otro lado, el morenista Rafael Santiago disparó contra la dirigencia azul:

“El PAN ama tanto al crimen organizado que ya tiene a Cabeza de Vaca en su dirigencia. No se hagan, bola de delincuentes y bola de narcos. Eso es lo que son...”Finalmente, entre gritos de "¡Adán Augusto!”, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba remató:

“Quieren narco-gobierno, ahí está en ese conjunto de huachicoleros de Morena...”Así, entre coros de "¡Huachicoleros!”, los coordinadores parlamentarios tuvieron que intervenir para poner orden en lo que fue el último día de sesiones.