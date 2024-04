Campañeando: Xóchitl sigue dando de qué hablar con su declaración sobre tener un patrimonio a los 60 años

En esta edición de Campañenado los candidatos a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Álvarez Máynez, siguen entrando en conflicto después del debate del domingo. Es así que las elecciones 2024 están dando mucho de qué hablar.

Entre dimes y diretes los tres candidatos siguen hablando del debate del domingo

Xóchitl terminó el viernes con un tropezón, ya que durante una reunión con los estudiantes de la Universidad de Monterrey parecer que se confundió de plantel y ya le estaba cambiando el nombre a la institución que la estaba recibiendo.

“Quiero agradecer a la Universidad, a la UDM, por su invitación y efectivamente estuve en el mes de mayo aquí, UDEM, UDEM, a la UDEM. Luego uno se apendeja”

Por su parte, Claudia Sheinbaum dice que va derecho y no se quita. La morenista comentó: de qué vamos a llegar, vamos a llegar al gobierno de la República.

Mientras tanto, Máynez sigue con su campaña del celular y se refiere a las redes sociales, detrás de las cuales hay personas, seres humanos. Además, agradece el apoyo de los jóvenes a través de estas plataformas.

Lo que sigue siendo un tema son las reacciones por la declaración de Xóchitl Gálvez cuando dijo que “estás bien wey si a los 60 no tienes un patrimonio”. Mientras que Claudia no quiso opinar, Mario Delgado mencionó que Xóchitl no está considerando la desigualdad que hay en el país.

Por su parte, Máynez habló sobre su abuelita y comentó que ella trabajó toda su vida y murió en una casa rentada. Y bueno, así van las campañas presidenciales de cara a las elecciones 2024.