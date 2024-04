INE rechaza suspender las mañaneras de AMLO durante elecciones 2024

Tras una larga sesión, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud del bloque opositor conformado por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre suspender las mañaneras de AMLO.

La decisión fue tomada por unanimidad luego de que mandaran la propuesta al argumentar que en las conferencias matutinas de López Obrador existían infracciones a la ley electoral; sin embargo, los consejeros no encontraron un sustento jurídico en dicha petición.

Oposición reacciona a decisión del INE sobre mañanera de AMLO

Tras darse a conocer la resolución del órgano electoral, los comentarios no se hicieron esperar, tal fue el caso de Guadalupe Acosta, quien representa al PRD y que dejó en claro que en caso de que no se tomen medidas, convocarán a una marcha, aunque no específico una fecha probable.

“Si los órganos electorales no nos amparan, tendremos que llamar a la sociedad mexicana de nueva cuenta a movilizarnos, no hay un piso parejo y las autoridades no quieren poner piso parejo y eso es muy triste para nuestra democracia”, dijo.

Por otra parte, otros miembros de la oposición dejaron en claro que la propuesta no era cancelar todas las conferencias matutinas, pero sí su difusión durante la etapa electoral, por lo que llamaron a la población a no tener miedo y a no permitir que el país se vaya de las manos.

¿Qué dijo AMLO sobre la posibilidad de que le suspendieran las mañaneras?

Durante la mañana de este jueves 11 de abril, López Obrador habló sobre la sesión que se discutiría en el INE y dijo que, es un claro mensaje de que buscan silenciarlo.

“Aquí podemos aclarar, por eso quisieran ellos cancelar este espacio, quieren cancelar la conferencia de la mañana, ¿violar la Constitución, el artículo sexto? ¿Me quieren silenciar? ¿No puedo informar, ejercer mi derecho de réplica?”, cuestionó.

Hasta el momento no dio más declaraciones sobre la decisión del INE respecto a la suspensión de las conferencias mañaneras.