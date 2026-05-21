¿Cómo operaba la supuesta clínica de Puebla donde desapareció Blanca Adriana? Revelan detalles estremecedores

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, madre de dos hijos, dejó al descubierto los mecanismos de engaño que utilizaba una clínica estética ubicada en la zona metropolitana de Puebla.

Las investigaciones y las revisiones regulatorias muestran cómo funcionaba el sitio antes de ser clausurado por la desaparición de la mujer de 37 años.

Captan a falsa doctora cargando un bulto tras cirugía en #Puebla



Cámaras captaron a la presunta doctora Diana Alejandra P., a su hijo y a una asistente metiendo un bulto pesado a un auto el 18 de mayo, tras la desaparición de Blanca Adriana. Minutos antes, el esposo de la… pic.twitter.com/y50Q6DUVFa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Así se promocionaba la clínica donde desapareció Blanca Adriana

El primer contacto de las clientas con la supuesta doctora, Diana Alejandra "P", ocurría a través de plataformas digitales. Ahí se promocionaban videos con costos accesibles para realizarse un “endolifting”, procedimiento que prometía tensar la piel mediante energía láser sin necesidad de entrar a un quirófano, tipo liposucción.

Atraída por estos precios, Blanca Adriana agendó una cita el pasado 18 de mayo para acudir al edificio marcado con el número 2511 en la Calzada Zavaleta.

Clínica donde desapareció Blanca Adriana alejó al esposo con excusas

Al llegar al inmueble, Adriana ingresó en compañía de su esposo, Florencio Ramos, subiendo hasta el tercer piso por el área del estacionamiento.

Una vez adentro, la supuesta encargada convenció a la víctima de realizarse el tratamiento estético, minutos despúes, alejó al esposo asegurando que Blanca Adriana necesitaba una faja especial y que debía salir a comprarla a una plaza comercial.

Cuando el esposo regresó con el artículo, el local estaba completamente cerrado, las luces apagadas y el lugar vacío.

Doctora que atendió a Blanca Adriana operaba sin cédula

A raíz de la denuncia, se constató que la responsable no cuenta con permisos ni registros ante la Cofepris. Al revisar el Registro Nacional de Profesiones, el nombre de Diana Alejandra "P" no arrojó ninguna cédula profesional que la acredite como médico o cirujana.

Además, el propietario del edificio de Calzada Zavaleta declaró a las autoridades que ella le rentaba el tercer piso bajo el concepto exclusivo de "casa habitación", ocultando la instalación de equipo médico.

Localizan auto relacionado con la desaparición de Blanca Adriana

La ruta de escape de los sospechosos comenzó a esclarecerse tras una serie de llamadas que recibió Adrián, hijo de la víctima. Las pistas anónimas ubicaron el automóvil relacionado con la desaparición de Blanca Adriana dentro del fraccionamiento privado "El Pilar", en la localidad de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula.

Dicho inmueble pertenece presuntamente a Carlos "P", hijo de la supuesta doctora.

Elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron la unidad, aunque el acceso al condominio permanece restringido.

¡Desgarrador! 🚨🔴 Familiares de Blanca Adriana Vázquez piden apoyo para localizarla, luego de que desapareciera tras acudir a un procedimiento en una clínica ubicada sobre la Calzada Zavaleta, en Puebla. Esto se sabe ⬇️



Vía @MonseNavedo



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Familia de Blanca Adriana desesperada por encontrarla

Tras difundirse la desaparición de la estilista, las cuentas de redes sociales vinculadas a la clínica comenzaron a dar de baja sus perfiles, limitar sus comentarios o borrar el contenido promocional.

Por otro lado, los familiares de Blanca Adriana, encabezados por su madre Bárbara Montiel y su hermano Michel, realizan brigadas de búsqueda a pie pegando boletines en Santiago Momoxpan, revisando caminos vecinales y recorriendo las inmediaciones del Río Rabanillo.