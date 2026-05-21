¿Por la ola de violencia y narcopolítica? Secretaría de Defensa cambia mandos en nueve estados de la república mexicana

La persistente crisis de seguridad que atraviesa el territorio mexicano obligó a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar una reestructuración de mandos en las fuerzas encargadas del orden en varios estados.

Tras las recientes detenciones de funcionarios locales vinculados a la delincuencia y los constantes hechos de violencia, la Secretaría de Defensa comunicó cambios de personal en los puntos más vulnerables del país.

¿Qué estados tendrán modificaciones operativas?

A través de un comunicado oficial emitido desde Lomas de Sotelo, la dependencia informó el relevo de jefaturas en diez zonas militares estratégicas.

Las designaciones abarcan regiones que acumulan altos índices de homicidios y delitos de alto impacto, tales como la 9/a. Zona Militar en Culiacán, Sinaloa; la 11/a. en Guadalupe, Zacatecas; la 35/a. en Chilpancingo, Guerrero; y las sedes de La Mojonera y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco.

Designan nuevos coordinadores de la Guardia Nacional en zonas críticas

La estrategia también alcanzó a los mandos de la Guardia Nacional, corporación que ha sido superada en diversas ocasiones por las capacidades operativas de los cárteles locales.

A partir de este mes, se asignaron nuevos generales para coordinar las tareas de patrullaje y contención en entidades federativas con dinámicas delictivas complejas, destacando el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Colima, Veracruz y el denominado Mando Especial "Acapulco".

Ajustes en guarniciones de la frontera y puertos marítimos

El reacomodo de generales incluyó el control de cinco guarniciones militares que resultan clave para contener el tráfico de armas, drogas y personas.

Los nuevos mandos tomaron posesión en los municipios fronterizos de Agua Prieta y San Luis Río Colorado, en Sonora; El Ciprés, en Baja California; el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; y la isla de Cozumel, en Quintana Roo.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas y de seguridad en el país, @Defensamx1 realizó relevos en mandos territoriales, Coordinaciones Estatales de la @GN_MEXICO_ y diversos organismos, para fortalecer el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad. pic.twitter.com/rSEElNxYeY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 21, 2026

Veintiocho generales asumen el control territorial

En total, la Sedena designó a 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea (asignado a la 1/a. Zona Aérea Militar en Santa Lucía) y siete generales de la Guardia Nacional.

El documento de la secretaría señala que estos movimientos buscan impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual sigue sin entregar los resultados pacificados que la población exige.

¿Por qué la Sedena cambió mandos?

A pesar de la urgencia que demanda el contexto delictivo nacional, la institución armada argumentó que las designaciones responden a procesos ordinarios y rutinarios contemplados en su política interna de recursos humanos.

Los nuevos jefes militares asumen sus puestos con la encomienda de reorganizar los batallones de infantería y la policía militar en demarcaciones donde las comunidades se encuentran rebasadas por el miedo hacia la inseguridad.