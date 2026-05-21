Rescatan más de 300 animales exóticos de un tianguis en Guadalajara

Decomisaron 345 animales exóticos de distintas especies en el tianguis de El Baratillo en Guadalajara, Jalisco. Supuestamente eran comercializados de manera ilegal.

Los ejemplares fueron trasladados a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, donde especialistas comenzaron su valoración médica y procesos de recuperación, ya que varios de ellos presentaban deshidratación y malas condiciones físicas.

¿Qué animales fueron decomisados en El Baratillo?

De acuerdo con autoridades encargadas del rescate, entre los ejemplares asegurados había animales de prácticamente todos los grupos: artrópodos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Entre las especies encontradas destacan tarántulas, escorpiones, ranas, sapos, iguanas, serpientes conocidas como “ojos de gato”, aves y hasta zorros.

El director de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, Luis Alberto Cayo Cervantes, explicó que varios de los animales llegaron en condiciones delicadas debido al estrés y falta de cuidados durante su comercialización.

Especialistas señalaron que el tráfico ilegal de fauna provoca que muchos ejemplares sufran deshidratación, desnutrición y lesiones.

Según explicó el titular de la unidad de rescate, muchas personas compran animales exóticos sin conocer los cuidados necesarios, lo que provoca que los ejemplares mueran pocos días después de haber sido adquiridos.

Además, todavía se desconoce el origen exacto de todos los animales asegurados. Algunos podrían haber sido extraídos directamente de sus hábitats naturales, mientras que otros posiblemente nacieron en cautiverio.

Autoridades federales y especialistas ya trabajan en un diagnóstico completo para determinar el estado de salud de cada especie y definir los protocolos correspondientes.

¿Qué pasará con los animales rescatados en Guadalajara?

Los 345 ejemplares permanecerán bajo observación médica y cuidados especializados durante los próximos meses. De acuerdo con la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, el proceso de recuperación y reubicación podría tardar entre tres y cuatro meses, dependiendo de las condiciones de cada animal.

Posteriormente, las autoridades municipales y federales determinarán cuáles especies podrán regresar a espacios adecuados o áreas naturales protegidas. En algunos casos, ciertos animales podrían permanecer bajo resguardo especializado si no cuentan con condiciones para sobrevivir nuevamente en vida silvestre.

El decomiso realizado en Guadalajara refleja la magnitud del tráfico ilegal de especies en el país, considerado uno de los delitos ambientales más lucrativos a nivel internacional.

Expertos advierten que la venta ilegal de animales no solo pone en riesgo la vida de las especies, sino también la salud pública y el equilibrio ecológico.

Además, muchas especies exóticas requieren cuidados específicos y condiciones especiales de temperatura, alimentación y espacio, algo que pocas personas pueden garantizar en casa.

Por ello, autoridades ambientales reiteraron el llamado a no comprar fauna silvestre y denunciar cualquier punto de venta ilegal de animales.

