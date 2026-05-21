Medusas invaden el Istmo: calor en el mar desata caos para pescadores

Lo que a simple vista parece un espectáculo natural impresionante, captado en video, en realidad se ha convertido en una pesadilla para los habitantes y, especialmente, para los pescadores de Santa María del Mar, en Oaxaca. En la región del Istmo de Tehuantepec, miles de medusas han invadido la Laguna Superior, por el calor del mar, lo que ha generando un impacto directo en la actividad pesquera del lugar.

Pérdidas económicas y daños en herramientas

La presencia masiva de estos invertebrados no solo dificulta la pesca, sino que también está provocando pérdidas económicas.

De acuerdo con los pescadores, el peso de las medusas rompe redes como chinchorros y tarrayas, mientras que sus toxinas contaminan el poco producto que logran capturar, afectando su comercialización.

Pescadores de la zona relatan que, al lanzar sus redes, estas regresan cargadas de medusas, lo que impide trabajar con normalidad. En muchos casos, ni siquiera pueden sacar las herramientas del agua debido a la gran cantidad acumulada.

¡Un espectáculo que causa caos!🪼👀Una "invasión" tuvo lugar en aguas del Istmo de Tehuantepec, donde pescadores reportaron la llegada masiva de medusas, al parecer por el aumento de temperatura en el agua,🔥 lo que afecta a los trabajadores⚠️



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Además del daño material, las medusas representan un riesgo físico. Los pescadores aseguran que no pueden permanecer mucho tiempo en el agua debido a la irritación que provocan, lo que limita aún más sus jornadas laborales.

Incluso, señalan que especies como peces y camarones se esconden en el lodo para evitar a las medusas, reduciendo aún más la captura.

Factores ambientales detrás del fenómeno

De acuerdo con biólogos, este fenómeno está relacionado con el aumento de la temperatura del agua y la disminución de oxígeno en estas lagunas cerradas.

Estas condiciones favorecen la rápida reproducción de las medusas, especialmente en ausencia de depredadores naturales, lo que deriva en una proliferación descontrolada.

Ante este panorama, los pescadores han solicitado la intervención urgente de las autoridades para atender la crisis que enfrenta el sector.

Mientras tanto, la actividad pesquera permanece prácticamente detenida, y aunque el fenómeno lleva varios días, hasta el momento no se ha emitido información oficial por parte de autoridades ambientales del estado.