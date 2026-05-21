¡Grave choque en Jalisco! Camioneta pierde el control y cae desde un puente de más de 5 metros en Tlaquepaque

En la madrugada de este 21 de mayo 2026, se reportó el choque y volcadura de una camioneta en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque; al parecer uno de los vehículos cayó desde los carriles superiores.

Al parecer, el conductor de una camioneta negra perdió el control del auto cuando manejaba por los carriles superiores de la lateral de Lázaro Cárdenas, cuando se estrelló en contra de la malla metálica y posteriormente cayó por más de 5 metros de altura.

No se descarta el exceso de velocidad como la posible causa del grave accidente en San Pedro Tlaquepaque.

Los tripulantes de ambos vehículos resultaron ilesos, registrando algunas contusiones y crisis nerviosas; sin embargo, no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos de la policía vial se movilizaron hasta el sitio y aseguraron la escena para que en conjunto con las aseguradora se realice el papeleo correspondiente.

🔴#IMPORTANTE | 🚗💥 Un vehículo cayó desde los carriles centrales de la Av. Lázaro Cárdenas terminando encima de otro automóvil. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas heridas. 🚨



Con información de Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/gMp11OCBla — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 21, 2026

Riña campal deja tres jóvenes heridos en calles de Zapopan; los agresores se dan a la fuga

En la madrugada de este 21 de mayo 2026, se reportó una riña en calles de la colonia Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan, dejando tres jóvenes lesionados; los responsables lograron huir.

Los primeros informes indican que los tres hombres, de entre 20 a 35 años de edad, participaron en una riña campal. Después de que los agresores se dieran a la fuga, elementos de la policía montó un operativo para dar con ellos; los lesionados fueron trasladados a la Cruz Verde.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Vecinos indicaron que esta no es la primera vez que en el lugar se registra una agresión.

Hallan cuerpo de un hombre enfrente de un negocio de Guadalajara

El cuerpo de un hombre fue encontrado afuera de un negocio en las calles del municipio de Guadalajara. Elementos de la policía municipal y paramédicos confirmaron el deceso de la víctima.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, por lo que la Fiscalía del Estado ya indagan para esclarecer los hechos. El lugar quedó asegurado por la policía municipal.

El personal forense trasladó el cuerpo del hombre a las instalaciones del anfiteatro para poder realizar el protocolo correspondiente; autoridades no revelaron más información sobre la víctima.