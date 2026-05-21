Protegieron su dinero y los asesinaron: Asaltan a cuentahabientes en dos bancos distintos de Morelos el mismo día; hubo dos muertos

Sacar tu dinero de los bancos se ha convertido en una actividad de alto riesgo en el estado de Morelos. Durante este miércoles 20 de mayo, fueron tres cuentahabientes los cuales sufrieron un asalto por parte de delincuentes, lo que dejó un terrible saldo de dos personas sin vida.

Las víctimas fueron atacadas en dos bancos distintos y a diferentes horas, uno fue en Cuernavaca y otro en Jiutepec.

Una mujer muert4, y un hombre h3rido fue el saldo de un asalt0 ocurrido, cuando salían de una sucursal bancaria localizada sobre la avenida Plan de Ayala, en el municipio de Cuernavaca. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. pic.twitter.com/M0k6sFPQgg — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) May 20, 2026

Resistencia al robo deja una mujer muerta en Cuernavaca

El primer evento violento se registró aproximadamente a las 14:00 horas de este miércoles en la transitada avenida Plan de Ayala, a la altura de la colonia Condominios Cuauhnáhuac, en el municipio de Cuernavaca.

Una pareja abordó su camioneta tras salir de una sucursal bancaria con la suma de 50 mil pesos en efectivo, instante en el que dos sujetos armados los amagaron para exigirles el dinero.

Asaltantes de bancos en Morelos escapan

Debido a que las víctimas intentaron oponerse al atraco, los asaltantes accionaron sus armas de fuego antes de darse a la fuga con el dinero.

Paramédicos locales acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios, confirmando que la mujer ya no presentaba signos vitales. El hombre que la acompañaba sobrevivió al ataque con heridas de proyectil y fue trasladado a un centro médico.

Segundo homicidio en un cajero de Jiutepec

Horas más tarde, la delincuencia organizada golpeó al municipio colindante de Jiutepec. Durante la noche, un hombre acudió a retirar dinero en efectivo de un cajero automático situado al interior de una plaza comercial junto al bulevar Cuauhnáhuac.

Al salir de la zona de cajeros, dos hombres armados salieron a su encuentro y le dispararon de forma directa tras un presunto intento de asalto.

¿Novedad? No hubo detenidos tras los hechos violentos

Cuerpos de seguridad habrían implementado patrullajes en ambos puntos con el supuesto objetivo de dar con los responsables; ¿la novedad?, no hubo ni un solo detenido.

Apesar de que ambas zonas son bastante concurridas y vigiladas, los elementos de seguridad no pudieron auxiliar a tiempo a las víctimas.

Otra víctima de la violenci4 imparable en el estado de Morelos; ahora, un hombre fue asesin4do a tiros cuando salía de un cajero automático, ubicado dentro de una plaza comercial que se localiza junto al bulevar Cuauhnáhuac, en Jiutepec. pic.twitter.com/wi8aRK5xY1 — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) May 21, 2026

Fiscalía de Morelos procesa los indicios balísticos

Agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos acudieron a los dos puntos comerciales para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar los casquillos percutidos en las escenas.

Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes.