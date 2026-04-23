Campo en crisis: Denuncian corrupción y falsas promesas de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex

Además del millonario desfalco, la tristemente famosa Segalmex, ahora conocida como “ Alimentación para el Bienestar ”, está ayudando a matar al campo , en estados donde no gobierna el partido oficial.

¿Por qué los productores de Chihuahua ya no pueden vender su frijol y están al borde de la quiebra?

“Aquí es donde cosechamos frijol; cada vez estamos batallando más por el motivo de lo alto que están los insumos, diésel, fertilizantes; sembramos y no sabemos si nos lo van a comprar”, explicó el agricultor, Rey David Rodríguez.

“Atrás de López Obrador nosotros no batallábamos para esto; de ahí para adelante vamos de mal en peor”, agregó.

Y todo, aseguran, por la corrupción.

Son productores de Chihuahua, señalan que solo tienen acceso a intermediarios, quienes compran su frijol en no más de 10 pesos el kilo, lo que ni siquiera cubre sus costos de operación, pero se termina vendiendo hasta en 40 pesos al consumidor final.

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Del desfalco… al campo en crisis. 🌾



Lo que antes fue #Segalmex, hoy llamado Alimentación para el Bienestar, sigue en el centro de las críticas.



Agricultores de #Chihuahua denuncian que los costos de producción se dispararon y que no tienen a quién venderle.



Señalan además… pic.twitter.com/JsRiAFhGg5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Promesas sin cumplir y corrupción: el freno que mantiene toneladas de frijol sin salida en el campo mexicano

Alimentación para el Bienestar, les ha prometido comprar su cosecha en 27 pesos el kilo, pero advierten que no ha sucedido.

“Desde el principio nunca se pudo, porque había la sencilla razón de que no había presupuesto para Chihuahua; un 70 por ciento de la producción de Chihuahua no entra en el programa de Alimentación para el Bienestar”, explicó el agricultor José Luis Vázquez.

Así, las bodegas de estos agricultores están repletas de miles de toneladas de frijol que no han podido vender, lo que los mantiene en un riesgo inminente de quiebra; denuncian que, Alimentación para el Bienestar continúa con actos de corrupción.

“Los coyotes son los que tienen mayor acceso a los centros de acopio de alimentación para el bienestar; el hecho de que le hayan cambiado el nombre de Segalmex a Alimentación para el Bienestar, si no cambian de estructura, seguirá siendo lo mismo.

“Cuando hubo el primer desvío de recursos, que eran 700 millones de pesos, yo se lo hice saber al presidente Andrés Manuel y no pasó nada”, detalló Eraclio Rodríguez del Frente Nacional para el Rescate del Campo.

Y señalan que la actual Secretaría de Gobernación tampoco ha hecho nada para evitar el colapso del campo.

“Es parte de la inoperancia del Estado mexicano para atender los problemas sociales, o sea, ves a César Yáñez o a la misma secretaria Rosa Icela, pues ¿qué pueden saber del campo?, absolutamente nada; cuando el gobierno no actúa, entonces, eso también es parte de la corrupción”, añadió Eraclio Rodríguez.

“Estamos en peligro de extinción, ¿por qué? Porque no es redituable, y lo vemos a diario que esto no da para más y no avanza"; sentenció José Luis Vázquez.