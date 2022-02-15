El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el lunes 14 de febrero que activará la rara vez utilizada Ley de Emergencias para poner fin a las protestas que cerraron algunos cruces fronterizos y paralizaron partes de la capital.

El gobierno, diciendo que las protestas estaban dañando la economía y la reputación de Canadá como un socio comercial confiable, introdujo las medidas radicales para apoyar a las fuerzas policiales y poner las plataformas de crowdfunding bajo la supervisión para evitar la financiamiento del terrorismo.

Las protestas del Convoy de la Libertad, iniciadas por camioneros canadienses que se oponen al mandato de vacunación o ahcer cuarentena de Covid-19 para los conductores transfronterizos, han atraído a personas que se oponen a las políticas de Trudeau en todo, desde restricciones pandémicas hasta un impuesto al carbono.

"Los bloqueos están dañando nuestra economía y poniendo en peligro la seguridad pública", dijo Trudeau en una conferencia de prensa. "No podemos y no permitiremos que continúen las actividades ilegales y peligrosas".

Los manifestantes bloquearon el Puente Ambassador, una ruta comercial vital hacia Detroit, durante seis días antes de que la policía despejara la protesta el domingo 13 de febrero; otros cerraron cruces fronterizos más pequeños en Alberta, Manitoba y Columbia Británica.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau invoked rarely used emergency powers in an effort to end protests that have blocked some border crossings with the U.S. and paralyzed the country’s capital of Ottawa https://t.co/nXy2unWDv7 pic.twitter.com/42ua3mzVI9 — Reuters (@Reuters) February 15, 2022

La frustración ha aumentado con lo que los críticos ven como un enfoque permisivo de la policía hacia las manifestaciones en la ciudad fronteriza de Windsor, Ontario, y en Ottawa, la capital del país, donde las protestas entraron en su tercera semana.

"A pesar de sus mejores esfuerzos, ahora está claro que existen serios desafíos para la capacidad de las fuerzas del orden para hacer cumplir la ley de manera efectiva", dijo Trudeau.

La Ley de Emergencias de 1988 permite que el gobierno federal anule las provincias y autorice medidas temporales especiales para garantizar la seguridad durante emergencias nacionales. La Ley de Emergencias solo se ha utilizado una vez en tiempos de paz, en 1970, por el padre de Trudeau, el ex primer ministro Pierre Trudeau.

Más temprano el lunes, los cuatro primeros ministros provinciales de Alberta, Quebec, Manitoba y Saskatchewan, dijeron que se oponían a los planes para invocar la Ley de Emergencias, diciendo que era innecesaria.

Trudeau dijo que las medidas serían "geográficamente específicas y dirigidas solo a donde se necesitan". También serán "por tiempo limitado", dijo.

El Parlamento canadiense tendría que aprobar el uso de las medidas de emergencia en un plazo de siete días, y también tiene la facultad de revocarlas.

The ongoing blockades and occupations are presenting serious challenges to law enforcement’s ability to effectively enforce the law. Because of that, the federal government is invoking the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 15, 2022

Medidas de la Ley de Emergencias

Además de proporcionar recursos policiales, la Ley de Emergencias permite a Canadá ampliar el alcance de sus normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para cubrir las plataformas de financiación colectiva.

La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dijo que todos los programas de crowdfunding y los proveedores de pagos que utilizan deben registrarse en la agencia contra el lavado de dinero de Canadá, FINTRAC, y reportar actividades sospechosas con efecto inmediato.

El gobierno también permitirá que los bancos congelen temporalmente las cuentas de los sospechosos de apoyar los bloqueos sin obtener una orden judicial. Además, se suspenderá el seguro de los camiones involucrados en los bloqueos.

Las autoridades canadienses han dicho que aproximadamente la mitad de los fondos para las protestas provienen de simpatizantes estadounidenses.

Un sitio web con sede en Estados Unidos, GiveSendGo, se convirtió en el principal conducto de dinero para los manifestantes después de que la principal plataforma de financiación colectiva GoFundMe bloqueó las donaciones al grupo. Un sitio web dedicado a difundir datos filtrados dice que el lunes recibió una gran cantidad de información sobre los donantes.