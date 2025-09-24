¡Cerca de los 2 mil pesos! Sube el precio de la canasta básica en México; productos más caros

¡A preparar la cartera! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el precio de la canasta básica en México registró un aumento de $12.79 pesos entre agosto a septiembre 2025, acercándose a los 2 mil pesos.

El costo promedio de la canasta básica se ubica en $1,979.15 pesos.

¿Qué productos de la canasta básica subieron de precio?

La ANPEC compartió la lista de productos que subieron de precio durante el periodo de agosto y septiembre 2025, pero ¿cuáles son y cuánto cuestan?



Cebolla - Paso de $23.31 a $25.38 pesos.

Tomate verde - Paso de $32.63 a $35.14 pesos.

Papa - Paso de $29.67 a $30.94 pesos.

Papel higiénico - Paso de $35.47 a $36.95 pesos.

Jabón de lavandería - Paso de $39.79 a $41.40 pesos.

Las entidades con el costo más alto de la canasta básica están: Tlaxcala, California Sur, Chiapas, Sonora y Guanajuato.

¿Por qué subió el precio de la canasta básica en México?

Por lo general, el precio de la canasta básica en México suele aumentar por la inflación generalizada, la cual afecta los costos de producción, así como la distribución de alimentos y productos básicos.

Además, el costo puede cambiar debido a los incrementos en el precio de otros insumos como el transporte, energía y materia prima.

Por otro lado, la Alianza Nacional de los Pequeños Comerciantes (ANPEC) aseguró que el aumento de impuestos a los productos mexicanos podría ser prejudicial por el daño y las afectaciones que provocarían en la economía popular.

“ANPEC reitera que no es opción aumentar ni crear impuestos que vengan a cancelar empleos y fomenten la informalidad que al final de día, financia la criminalidad que azota el país”, dijeron en un comunicado.

Consejos para ahorrar al momento de hacer la despensa

Expertos comparten algunas consejos para ahorrar al momento de hacer la canasta básica; te compartimos los tips.

