CCE advierte: conflicto con la CNTE podría afectar la realización del mundial 2026

El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Gobierno federal dialogar con la CNTE para alcanzar acuerdos y no se ponga en riesgo la realización del Mundial.

José Medina Mora líder del CCE, confió en que el diálogo “llevará a un acuerdo en donde si es difícil que le den todo, es difícil que les den nada, siempre encontrando qué es lo mejor para ambas partes y confiemos en que así será y que el balón si rodará”.

Conflicto de la CNTE podría afectar el mundial

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, hizo un llamado al Gobierno federal para entablar un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el objetivo de alcanzar acuerdos que eviten afectaciones a eventos de relevancia internacional como el Mundial.

El José Medina Mora subrayó la importancia de privilegiar la negociación entre ambas partes, al considerar que los conflictos podrían poner en riesgo la organización y el desarrollo del torneo en el país. En este sentido, expresó su confianza en que el diálogo permitirá encontrar puntos de equilibrio.

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“Llevará a un acuerdo en donde si es difícil que le den todo, es difícil que les den nada, siempre encontrando qué es lo mejor para ambas partes y confiemos en que así será y que el balón si rodará”, señaló Medina Mora, quien reiteró su optimismo en que se logrará una solución favorable.

Asimismo, enfatizó que el entendimiento entre autoridades y el magisterio es clave para garantizar condiciones de estabilidad, y confió en que, con voluntad política, “el balón sí rodará” sin contratiempos.

¿Qué exigen las y los maestros de la CNTE?

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen entre sus principales demandas la mejora en las jubilaciones, incluyendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso a un sistema de pensiones sin Afores.

Asimismo, solicitan reforzar la seguridad para la comunidad escolar, con el fin de garantizar condiciones adecuadas tanto para estudiantes como para el personal educativo.