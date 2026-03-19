Precio del dólar no para de subir: cambios en la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados

¡Atención, inversionistas! La Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados financieros registraron cambios importantes para la penúltima semana de marzo 2026.

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar, peso mexicano y Wall Street para este miércoles 18 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

¡Un día con pérdidas! El principal índice accionario cerró en números rojos al registrar 65,779.23 puntos. Una variación menor de 417.69 puntos, que en porcentaje representa una caída del 0.63%.

Por otra parte, el Banco de México (Banxico) reportó que el tipo de cambio finalizó este miércoles en 17.8265 pesos frente al dólar.

Cierre Wall Street hoy 18 de marzo 2026

Wall Street cerró con fuertes pérdidas después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos.

El S&P 500 cayó un 1,36% para cerrar la sesión en 6.624,70 puntos, su cierre más bajo en casi cuatro meses. Mientras que, Nasdaq cayó un 1,46% hasta los 22.152,42 puntos. El Dow Jones Industrial Average descendió un 1,63% hasta los 46.225,15 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México hoy?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 18 de marzo de 2026, en $16.25 pesos la compra y en $18.44 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $17.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 18 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jo4rnada de miércoles 18 de marzo 2026, en 71 mil 207 dólares por unidad, registrando una importante baja del 3.70% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró una baja por segundo día consecutivo después de casi una semana de aumentos consecutivos debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 271 mil 333 pesos por unidad.

Precio del petróleo cambia por escalada del conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent superó los 100 dólares el barril, por lo que los inversionistas centraron su atención en la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de este miércoles 18 de marzo 2026.

Por su parte, el precio de la gasolina en Estados Unidos ha subido un 25%, situándose ligeramente por debajo o por encima de los 4 dólares por galón, según la encuesta, y el diésel supera ahora los 5 dólares por galón.

Con información de Reuters...