¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en CDMX y Edomex? Reporte de precios este 19 de marzo

¡Llegó el jueves! Estamos a nada del fin de semana y la presión en las estaciones de servicio empieza a subir. No dejes que las prisas te hagan elegir la gasolinera equivocada; hoy la diferencia entre una calle y otra puede ser el ahorro de tu comida del día. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, jueves 19 de marzo de 2026.

Aquí tienes el mapa de guerra de los precios en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 19 de marzo

Gasolina Regular (Magna): $23.67 pesos por litro

$23.67 pesos por litro Gasolina Premium: $29.95 pesos por litro

$29.95 pesos por litro Diésel: $28.39 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 19 de marzo

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.79 pesos por litro

$23.79 pesos por litro Gasolina Premium: $27.42 pesos por litro

$27.42 pesos por litro Diésel: $28.08 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.65 pesos por litro

$23.65 pesos por litro Gasolina Premium: $26.59 pesos por litro

$26.59 pesos por litro Diésel: $27.87 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.98 pesos por litro

$23.98 pesos por litro Gasolina Premium: $27.35 pesos por litro

$27.35 pesos por litro Diésel: $28.26 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.99 pesos por litro

$23.99 pesos por litro Gasolina Premium: $27.57 pesos por litro

$27.57 pesos por litro Diésel: $27.69 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Baja California Sur hoy?

Gasolina Regular (Magna): $24.20 pesos por litro

$24.20 pesos por litro Gasolina Premium: $27.58 pesos por litro

$27.58 pesos por litro Diésel: $29.07 pesos por litro

¿Dónde está más barata la gasolina hoy jueves 19 de marzo?

Si quieres cuidar cada peso, el Estado de México es tu mejor apuesta para la Premium con un promedio de $26.59 pesos. Pero si lo tuyo es la Magna, mantén los ojos abiertos en la alcaldía Venustiano Carranza (CDMX), donde algunas estaciones están "rompiendo" el mercado con precios de hasta $23.67 pesos.

¿El castigo al bolsillo? Nuevo León, donde la Premium ya se instaló cómodamente arriba de los $27 pesos, y Jalisco, que lidera el costo del Diésel con $28.26 pesos.

Hoy No Circula Jueves 19 de marzo

¡No te arriesgues! Una multa hoy te va a salir más cara que llenar el tanque tres veces. Este jueves, se quedan guardados:

