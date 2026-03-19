¡No escanees sin revisar! Así puedes identificar códigos QR falsos y evitar el robo de datos personales

Escanear un código QR es un acto común en la vida diaria de millones de personas; sin embargo, en lo últimos días, los ciberdelincuentes los utilizan para realizar fraudes, robando los datos personales y financieros de las víctimas, pero ¿cómo identificarlos?

Las estafas con QR funcionan bajo la técnica "quishing", en la que los códigos son utilizados para redirigir a sitios web falsos que permiten acceder a la información de las victimas.

Señales de alerta para identificar un QR falso en lugares públicos

¡No caigas en la trampa! Expertos en ciberseguridad compartieron algunas señales clave para identificar un código QR falso, pero ¿cuáles son?



Proviene de una fuente desconocida : No hay marca, el logo parece sospechoso y no tiene tipografía oficial.

: No hay marca, el logo parece sospechoso y no tiene tipografía oficial. Se ubica en un lugar poco confiable : No cuenta con algún mensaje en el que se explique por qué se debe escanear .

: No cuenta con algún mensaje en el que se explique por qué se debe . Promete beneficios exagerados : Ofertas de trabajo perfectas o premios inmediatos.

: Ofertas de trabajo perfectas o premios inmediatos. Diseño incompleto : El código no es legible o parece que le faltan algunos pedazos.

: El código no es legible o parece que le faltan algunos pedazos. Vista previa sospechosa: Revisa el enlace que te marca al momento de escanear el QR; revisa que tenga "https://" y que la URL tenga candado.

Otro factor importantes es el tamaño de la URL, si la dirección es corta, significa que el código QR podría esconder peligroso.

¿Cómo protegerme del fraude por código QR en calles de la CDMX?

La Policía Cibernética de la Ciudad de México compartió algunos consejos para que las y los mexicanos eviten caer en las estafas por QR en las calles de la capital del país.



Verifica la fuente del código QR antes de escanearlo.

Usa aplicaciones de escaneo que ofrezcan funciones de seguridad.

No escanees códigos QR de mensajes no solicitados.

No ingreses información personal y financiera.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta sobre el uso de los códigos #QR maliciosos que, al ser escaneados, redirigen a las víctimas a sitios web fraudulentos o descargan software malicioso en sus dispositivos.

Te brindamos estas recomendaciones para evitar el robo de… pic.twitter.com/402CtRkyjK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 16, 2026

¿Qué hacer antes y después de escanear un código QR falso?

¡No entres en pánico! En caso de escanear un código QR falso, es importante actuar de manera inmediata para minimizar las consecuencias del daños; te compartimos los pasos que debes seguir.



Corta la transacción: Detén el proceso desde la aplicación financiera o del banco.

o del banco. Contacta a tu banco: Explica los hechos para que se puedan tomar medidas de seguridad .

. Cambia las contraseñas: Especialmente si se compartieron credenciales en un sitio falso.

Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al "088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.