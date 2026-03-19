Precio del dólar vuelve a bajar: así quedan los mercados internacionales y la Bolsa Mexicana de Valores

¡Cambios en los mercados internacionales hoy! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron cambios importantes para la penúltima semana de marzo 2026 tras varios días de variaciones. Te compartimos el cierre de la BMV y precio del dólar para este jueves 19 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves?

¡Segundo día con pérdidas! La Bolsa Mexicana de Valores registró otra jornada con números negativos, derivado del conflicto en Medio Oriente, que impacta en los precios del petróleo.

El principal índice accionario, el S&P/BMV IPC, registró 65,199.4 puntos, una baja de 579.83 puntos.

Aunque el peso mexicano tuvo un ligero respiro durante la jornada, al final el tipo de cambio cerró en 17.74 unidades frente al dólar.

Cierre Wall Street hoy 19 de marzo 2026

¡La caída fue global! Todos los mercados de Wall Street cerraron a la baja este jueves 19 de marzo, debido a la inflación por los precios del petróleo.



S&P 500 bajó un 0.27% y terminó en 6,606.49 puntos.

Nasdaq bajó un 0.28% y finalizó en 22,090.69 puntos.

Dow Jones Industrial tuvo una pérdida de 0.44% y finalizó en 46,021.43 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México hoy?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 19 de marzo de 2026, en $16.10 pesos la compra y en $18.34 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la compra y en $17.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 19 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jo4rnada de jueves 19 de marzo 2026, en 70 mil 331 dólares por unidad, registrando una importante baja del 1.30% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró una baja por tercer día consecutivo después de casi una semana de aumentos consecutivos debido al conflicto en Medio Oriente.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 248 mil 242 pesos por unidad.

Cambios en el precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent supera los cien dólares por segundo día consecutivo, después de que Irán atacara instalaciones energéticas en todo Oriente Medio tras el ataque de Israel a su campo de gas South Pars, una importante escalada en la guerra.



Petróleo Brent - 113.40 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 108.50 dólares el barril.

Por otro lado, el precio de la gasolina en EU aumentó más de 30% en el mes de marzo 2026, acercándose a los 4 dólares por galón a pesar de los esfuerzos del presidente Donald Trump por frenar los aumentos de precios y contener las interrupciones en el suministro derivadas de la guerra en Oriente Medio.