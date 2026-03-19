Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy jueves 19 de marzo
Si vas a salir a carreteras hoy o tomas alguna de las autopistas principales en México, ya sea conectadas con la CDMX o las de mayor afluencia, consulta el siguiente minuto a minuto.
La red de carreteras en México presenta diversas afectaciones hoy jueves 19 de marzo; toma previsiones y revisa el impacto en la movilidad que conectan al centro con el resto del país.
A continuación el reporte actualizado sobre los incidentes viales, manifestaciones y operativos que puedan alterar el paso en las principales arterias federales. La situación es dinámica, por lo que recomendamos verificar el estado de su ruta antes de salir y considerar los tiempos de espera en casetas, donde la carga vehicular suele intensificarse ante cualquier bloqueo.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy jueves 19 de marzo
¿Cómo está la autopista México-Querétaro?
Toma previsiones: CAPUFE confirma cierre parcial de circulación en el km 142 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX. Hay reducción de carriles por un tracto camión con falla mecánica.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 142, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026
¿Qué pasó en la autopista México-Puebla? Fuerte choque en Ixtapaluca
Esta mañana un camión de carga volcó en el kilómetro 50 de la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca. Al parecer, el conductor manejaba la pesada unidad a exceso de velocidad; esto provocó que perdiera el control e impactara contra unas rocas para terminar volcado.
Paramédicos de CAPUFE trasladaron al chofer a un hospital de la zona. La circulación con dirección a la Ciudad de México sufrió afectaciones severas. Al lugar llegaron grúas para levantar el camión y retirarlo.