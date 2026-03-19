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Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy jueves 19 de marzo

Si vas a salir a carreteras hoy o tomas alguna de las autopistas principales en México, ya sea conectadas con la CDMX o las de mayor afluencia, consulta el siguiente minuto a minuto.

EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy jueves 19 de marzo
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy jueves 19 de marzo |Foto: Referencia X/@GN_Carreteras

Escrito por: Carlos Alberto Pérez,Oscar Morales

La red de carreteras en México presenta diversas afectaciones hoy jueves 19 de marzo; toma previsiones y revisa el impacto en la movilidad que conectan al centro con el resto del país.

A continuación el reporte actualizado sobre los incidentes viales, manifestaciones y operativos que puedan alterar el paso en las principales arterias federales. La situación es dinámica, por lo que recomendamos verificar el estado de su ruta antes de salir y considerar los tiempos de espera en casetas, donde la carga vehicular suele intensificarse ante cualquier bloqueo.

EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy jueves 19 de marzo

¿Cómo está la autopista México-Querétaro?

Toma previsiones: CAPUFE confirma cierre parcial de circulación en el km 142 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX. Hay reducción de carriles por un tracto camión con falla mecánica.

¿Qué pasó en la autopista México-Puebla? Fuerte choque en Ixtapaluca

Esta mañana un camión de carga volcó en el kilómetro 50 de la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca. Al parecer, el conductor manejaba la pesada unidad a exceso de velocidad; esto provocó que perdiera el control e impactara contra unas rocas para terminar volcado.

Paramédicos de CAPUFE trasladaron al chofer a un hospital de la zona. La circulación con dirección a la Ciudad de México sufrió afectaciones severas. Al lugar llegaron grúas para levantar el camión y retirarlo.

camión de carga volcó en el kilómetro 50 de la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca
Camión de carga volcó en el kilómetro 50 de la autopista México-Puebla, en Ixtapaluca | Foto: Daniel de Rosas/AztecaNoticias

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