Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy jueves 19 de marzo

La red de carreteras en México presenta diversas afectaciones hoy jueves 19 de marzo; toma previsiones y revisa el impacto en la movilidad que conectan al centro con el resto del país.

A continuación el reporte actualizado sobre los incidentes viales, manifestaciones y operativos que puedan alterar el paso en las principales arterias federales. La situación es dinámica, por lo que recomendamos verificar el estado de su ruta antes de salir y considerar los tiempos de espera en casetas, donde la carga vehicular suele intensificarse ante cualquier bloqueo.