¡Otros a la lista! Cancelan visa a secretaria de Gobierno de Coahuila y a su esposo

El gobierno de Estados Unidos sigue con tijeras para cortar las visas a funcionarios mexicanos y esta vez le tocó a Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Gobierno de Coahuila y exalcaldesa de Piedras Negras. La medida, que también afectó a su esposo, Miguel Barajas Hernández, comandante de la Policía Estatal, ha generado especulaciones sobre las razones por las que se les fue retirado el permiso.

Cabe señalar que no hay una declaración oficial por parte del gobierno estadounidense ni de las autoridades mexicanas, así como de los funcionarios involucrados.

Aunque la situación se complica con la inclusión de su esposo, Miguel Barajas Hernández, en la misma medida, pues como comandante de la Policía Estatal, su rol es de suma importancia. La cancelación de su visa junto a la de su esposa podría indicar una investigación más amplia o una preocupación por la integridad de las instituciones de seguridad en la región.

Su visa de turista "ya salió del chat"… y no se fue sola: también se la retiraron a su esposo, Miguel Barajas Hernández,…

¿A qué funcionarios de Morena les han retirado su visa?

Sonia Villarreal Pérez y su esposo pasaron a la lista de funcionarios morenistas a los que se les ha revocado la visa, entre ellos:



Marina del Pilar Ávila Olmeda: La gobernadora de Baja California, y su esposo, Carlos Torres.

El alcalde de Puerto Peñasco, Sonora. Juan Francisco Grim , alcalde de Nogales.

, alcalde de Nogales. Norma Alicia Bustamante , alcaldesa de Mexicali

Es importante destacar que, en estos casos, las razones no han sido confirmadas por las autoridades de Estados Unidos, por las que no se sabe con exactitud por qué tomaron esta medida, aunque las especulaciones son cada vez más fuertes contra los morenistas.

Aunque se conoce que la ley estadounidense otorga al Departamento de Estado la facultad de revocar visas por diversas razones, incluyendo sospechas de corrupción, actividades ilícitas o vínculos con el narcotráfico, así como violaciones de la política exterior.

El retiro de las visas a los políticos mexicanos genera inquietudes en el sector empresarial, porque eso podría ocasionar una inestabilidad, sobre todo en los estados del norte.