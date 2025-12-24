¡Nochebuena con restricciones viales! Así opera el Hoy No Circula este 24 de diciembre

Si planeas usar tu automóvil este miércoles, es importante revisar cómo queda el calendario del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en el Estado de México, una medida que se mantiene vigente durante el último mes del año con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

El programa establece que todos los miércoles, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, deben suspender su circulación ciertos vehículos tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en municipios conurbados del Edomex.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué autos no circulan los miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial, este día no pueden circular los siguientes vehículos:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

La restricción también aplica para vehículos con placas foráneas y para aquellos que no cuentan con pase turístico. En contraste, las motocicletas están exentas de esta medida y pueden circular sin restricciones.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

Zonas donde aplica el Hoy No Circula

Desde finales de los años noventa, el Hoy No Circula se aplica de manera general en toda la capital del país, sin importar la alcaldía. En el Estado de México, el programa inició en 18 municipios, pero a partir de julio de 2025 se amplió a 22 municipios adicionales, organizados en tres regiones:



Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): incluye municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chalco, Cuautitlán Izcalli, entre otros.

(ZMVM): incluye municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chalco, Cuautitlán Izcalli, entre otros. Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT): abarca Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec y municipios aledaños.

(ZMVT): abarca Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec y municipios aledaños. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): contempla localidades como Tianguistenco, Capulhuac, Xalatlaco y Almoloya del Río.

¿Hay doble Hoy No Circula en Navidad?

Para este miércoles no fue necesario activar el Doble Hoy No Circula, ya que la calidad del aire se mantiene en niveles moderados. La Fase 1 de Contingencia Ambiental solo se implementa cuando las concentraciones de contaminantes rebasan los límites establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Quienes no respeten el programa pueden enfrentar sanciones que van de 20 a 30 UMA, lo que se traduce en multas aproximadas de 2 mil a 3 mil pesos. Estas medidas buscan fomentar el cumplimiento de la normativa y proteger la salud de la población frente a la contaminación ambiental.