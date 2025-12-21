¿Vas a tramitar tu pasaporte en 2026? Estos 3 grupos solo pagan la mitad del costo

Obtener el pasaporte mexicano no es solo un trámite administrativo; es la llave que abre las puertas al mundo, al trabajo internacional y a la reunificación familiar. Sin embargo, el costo puede ser una barrera para muchos.

La buena noticia es que para el periodo 2026, el Gobierno de México mantiene vigente el beneficio del 50% de descuento para sectores específicos. Si estás planeando un viaje, una estancia laboral o simplemente quieres tener tu documentación en regla, conocer si eres beneficiario de esta reducción puede ahorrarte miles de pesos.

¿Quiénes califican para el descuento del 50%?

El beneficio no es universal; está diseñado como una medida de equidad social para apoyar a grupos vulnerables o con regímenes laborales específicos. Los tres grupos que pueden solicitarlo son:

Personas mayores de 60 años: Ciudadanos que buscan mantener su identidad vigente o viajar por placer o familia. Personas con discapacidad: Aquellas que presenten una condición física, sensorial o intelectual permanente. Trabajadores Agrícolas Temporales (México-Canadá): Este grupo es el único que tiene una restricción de vigencia (solo aplica para el pasaporte de 3 a 6 años) para garantizar la movilidad laboral segura.

Nota importante: El descuento del 50% no aplica para el pasaporte con vigencia de 10 años, a excepción de los trabajadores agrícolas, quienes por normativa suelen tramitar periodos más cortos.

Requisitos para validar el beneficio del 50% en pasaporte

No basta con pertenecer al grupo; hay que acreditarlo legalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Estos son los documentos que te pedirán el día de tu cita:

Para Adultos Mayores



Identificación Oficial: INE, INAPAM o Cédula Profesional que confirme la edad mínima de 60 años cumplidos.

Para Personas con Discapacidad

Debes presentar uno de los siguientes tres documentos:

Certificado Médico Original: Expedido por una institución pública de salud (IMSS, ISSSTE, SSA) que describa la discapacidad y su carácter permanente.

Expedido por una institución pública de salud (IMSS, ISSSTE, SSA) que describa la discapacidad y su carácter permanente. Credencial Nacional para Personas con Discapacidad: Emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Constancia institucional: En caso de que la discapacidad sea evidente o esté registrada en organismos estatales de atención.

Para Trabajadores Agrícolas

Constancia de originalidad: Presentar la constancia emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que acredite que formas parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales con Canadá.

El Proceso de Pago: ¿Cómo asegurar el descuento?

Un error común es pagar la tarifa completa y luego intentar solicitar el reembolso; esto es sumamente difícil de gestionar. La clave está en el formato de pago.

Generación de la línea de captura: Al agendar tu cita en el portal oficial de la SRE o vía WhatsApp, debes marcar la casilla de "Beneficio del 50%". Hoja de ayuda para el banco: El sistema generará una hoja con el monto ya reducido. Pago en ventanilla: Acude a una institución bancaria autorizada. Conserva el comprobante original, ya que te lo sellarán y será tu pase de entrada el día de la toma de datos.

Recomendaciones para 2026

Debido a la alta demanda que se espera a inicios de año, te sugerimos seguir estos consejos utilitarios: