Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY: Los anuncios clave de este martes 23 de diciembre
El resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera para HOY 23 de diciembre desde Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia mañanera para HOY 23 de diciembre y Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece lo más relevante de la presentación.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡FACTURA MILLONARIA! INE CASTIGA A MORENA Y AL PRI CON MULTAS DE 9 MDP POR AFILIACIONES “FANTASMA”
Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY: Los anuncios clave de este martes 23 de diciembre
Nuevos consultorios del ISSSTE en Michoacán en Tarímbaro, Zamora y Jacona
El ISSSTE informó la apertura de nuevos consultorios médicos en Michoacán como parte del Plan Michoacán, por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca fortalecer los servicios de salud en el estado; el anuncio fue realizado por Martí Batres Guadarrama, titular del Instituto.
De acuerdo con lo expuesto, ya se encuentran en operación consultorios abiertos en Tarímbaro, un segundo consultorio en Zamora y se concluyeron las obras del tercer consultorio en Jacona. Estos espacios están diseñados para brindar atención médica directa y cercana a la población derechohabiente, sin necesidad de traslados largos.
Batres Guadarrama señaló que con estas aperturas se cumple el compromiso inicial del Plan Michoacán en el eje de salud. Además, adelantó que el objetivo es construir 33 consultorios en total, los cuales se seguirán desarrollando a lo largo del primer trimestre de 2026, con el fin de ampliar la cobertura médica y mejorar el acceso a servicios básicos de salud en la región.
Anuncian nueva sala de hemodinamia en Centro Médico Nacional Siglo 21
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la puesta en marcha de una nueva sala de hemodinamia en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo 21. El anuncio se realizó vía remota por Zoé Robledo, quien detalló que esta es la sexta sala de este tipo inaugurada por el Instituto.
Robledo explicó que una sala de hemodinamia es un espacio médico altamente especializado donde se atienden enfermedades del corazón, tanto para realizar diagnósticos como para dar atención inmediata a emergencias, como los infartos. En estas salas, el personal médico puede observar en tiempo real cómo funciona el corazón y los vasos sanguíneos.
Además, permiten llevar a cabo diversos procedimientos, entre ellos la colocación de marcapasos, intervenciones para destapar arterias y otros tratamientos complejos relacionados con la salud cardiovascular. Incluso, son clave en procesos vinculados a trasplantes de corazón.
Consumo de drogas va en aumento en adultos, detalló el secretario de Salud
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el consumo de drogas en adultos ha ido en aumento en los últimos años. En 2016, el 10.6 por ciento de los adultos reportaba consumir alguna droga; para 2025, la cifra subió a 14.6 por ciento; las sustancias más usadas son la mariguana, los alucinógenos y las anfetaminas, siendo el cannabis el que más creció.
En contraste, el consumo en adolescentes va a la baja. En 2016, el 6.2 por ciento de jóvenes reportaba consumo, mientras que en 2025 bajó a 4.1 por ciento, una reducción cercana a dos puntos.
El secretario también explicó que el uso indebido de drogas subió de 1.3 por ciento a 2.5 por ciento, y que el consumo de opioides pasó de 0.1 por ciento a 1.4 por ciento. Aun así, aclaró que estos niveles siguen siendo bajos y que el fentanilo mantiene una presencia mínima en el país.
Resultados de la encuesta de adicciones y salud mental
David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud, comparte información y resultados de la encuesta de adicciones, alcohol, drogas y salud mental.
¿Quiénes participan en la mañanera HOY?
Claudia Sheinbaum Pardo – Presidenta de México
David Kershenobich Stalnikowitz – Secretario de Salud
Eduardo Clark García Dobarganes – Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Martí Batres Guadarrama – Director General del ISSSTE
Zoé Robledo Aburto – Director General del IMSS
¿De qué temas se hablarán HOY en la conferencia mañanera?
Este martes 23 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.
La jornada de hoy destaca por el regreso del "Martes de Salud", una mesa de trabajo donde los titulares del sector presentan los avances en la federalización y mejora de los servicios médicos en el país.
¿A qué hora comienza la conferencia mañanera?
La conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se lleva a cabo de lunes a viernes de un horario de 7:30 a 9:30 de la mañana.