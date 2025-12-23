Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY: Los anuncios clave de este martes 23 de diciembre

El ISSSTE informó la apertura de nuevos consultorios médicos en Michoacán como parte del Plan Michoacán, por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca fortalecer los servicios de salud en el estado; el anuncio fue realizado por Martí Batres Guadarrama, titular del Instituto.

De acuerdo con lo expuesto, ya se encuentran en operación consultorios abiertos en Tarímbaro, un segundo consultorio en Zamora y se concluyeron las obras del tercer consultorio en Jacona. Estos espacios están diseñados para brindar atención médica directa y cercana a la población derechohabiente, sin necesidad de traslados largos.

Batres Guadarrama señaló que con estas aperturas se cumple el compromiso inicial del Plan Michoacán en el eje de salud. Además, adelantó que el objetivo es construir 33 consultorios en total, los cuales se seguirán desarrollando a lo largo del primer trimestre de 2026, con el fin de ampliar la cobertura médica y mejorar el acceso a servicios básicos de salud en la región.