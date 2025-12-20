Hoy No Circula sabatino: placas y autos que descansan el 20 de diciembre de 2025

Entérate aquí cómo quedó el Hoy No Circula sabatino este 20 de diciembre de 2025 que se aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) de acuerdo al calendario oficial.

Este programa busca reducir la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, el cual aplica para algunos conductores incluso en sábado, por lo que es importante conocer qué automóviles no circulan.

¿Qué autos no circulan este sábado 20 de diciembre de 2025?

El calendario oficial publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX establece que los automóviles que no circulan este sábado 20 de diciembre de 2025 son los siguientes:

HOY NO CIRCULA SABATINO

Automóviles con Holograma 1



Automóviles con terminación de placas : 1, 3, 5, 7 y 9 por ser el tercer sábado del mes



Automóviles con Holograma 2

Horario del Hoy No Circula sabatino

El Hoy No Circula es un programa que se implementa en las 16 alcaldías de la CDMX y las restricciones aplicable a la circulación vehicular se implementan en días y horarios.

El número de placa y tipo de Holograma determinará qué días y cuáles son los automóviles que no pueden ser utilizados para viajar. El horario del Hoy No Circula es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Vehículos exentos del programa Hoy No Circula

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX establece que se encuentran exentos de las limitaciones:



Motocicletas

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX menciona que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes, pero quedan exentos los siguientes vehículos:



Los de emergencia

Los que utilizan tecnologías sustentables

Los de transporte escolar

Los de servicios funerarios

Los de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula expedida por la Secretaría

Aquellos en que sea manifiesta o que se acredite una emergencia médica; y VII. Los demás que determinen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables

¿Cuál es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX menciona en el Artículo 47 que los conductores de vehículos que incumplan la norma o emitan humo ostensiblemente contaminante sea cual fuere la entidad federativa en la que fueron matriculados, serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

La UMA en 2025 es de $113.14 pesos. La multa entonces va de los 2 mil 263 pesos a los 3 mil 394 pesos.

Hoy No Circula Edomex sábado 20 de diciembre de 2025

El Hoy No Circula es vigente en los siguientes 18 municipios del Estado de México: