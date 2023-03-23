¡Alarma en EU! Se expande el hongo Candida Auris en 25 estados

Los casos de Candida Auris se han potencializado y actualmente se han expandido con mayor rapidez en algunos centros sanitarios de los Estados Unidos, según reveló una revista especializada en el tema, quienes agregaron que ya tiene presencia en al menos 25 estados norteamericanos.

En la investigación de Annals of Internal Medicine se tomaron los casos que se reportaron desde el 2016, cuando se registró el primer caso, hasta el 2021, desde ese momento se han dado más de mil 471 casos.

En 2016 se registraron 52, para el 2018 aumentó a 330, y posteriormente, en 2019 subió a 476; 2021 registró mil 471.

Candida Auris: ¿Qué es y cuáles son sus síntomas?

Candida Auris es conocido por infectar a los seres humanos y propagarse a través de los órganos, los científicos lo catalogaron como un hongo patogénico que puede ocasionar infecciones, enfermedades e incluso la hospitalización.

Estos son los síntomas del hongo Candida Auris:



Picazón

Enrojecimiento

Hinchazón

Infecciones en el oído

Heridas en la parte del cuerpo

Los síntomas más comunes de la también conocida como candidiasis invasiva son fiebre y escalofríos, los cuales no mejoran después del tratamiento con antibióticos por presuntas infecciones bacterianas.

Candida auris (C. auris), an emerging fungus considered an urgent antimicrobial resistance (AR) threat, spread at an alarming rate in U.S. healthcare facilities in 2020-2021, according to data from CDC published in @AnnalsofIM. https://t.co/2GWYzWd0lj pic.twitter.com/n2JEIQLDjS — CDC (@CDCgov) March 21, 2023

¿Cómo se contagia la C. Auris?

La Candida Auris puede adquirirse principalmente en los hospitales, y en personas que reciben regularmente tratamientos invasivos para otras enfermedades. Para estas personas una infección a menudo puede ser mortal.

Principalmente la Candida Auris se contagia en:



Inserción de catéteres

Tubos

Heridas abiertas

Asimismo de una persona a otra o por el contacto con objetos infectados, de momento se sigue investigando cómo se propaga. Lo que sí está claro es que son más propensos quienes estuvieron hospitalizados por un largo tiempo o pacientes con sistema inmunitario débil.

El año pasado, la Organización Mundial de la Salud situó al 'Candida auris' entre las peores amenazas fúngicas a las que se enfrenta la salud pública en la actualidad, dado el peligro que supone para los pacientes vulnerables y la dificultad de su tratamiento. — Ronald (@Ronald1969HT) March 21, 2023

¿En qué países se han registrado casos de Candida Auris?

Al menos una docena de países han reportado casos de C. Auris, como también se le conoce; sin embargo, las autoridades sanitarias alertaron que ante la falta de conocimiento sobre el tema podría existir en otros países donde aún no ha fue identificado.



Alemania

Canadá

Colombia

Corea del Sur

España

India

Israel

Japón

Kenia

Kuwait

Noruega

Pakistán

Reino Unido

Sudáfrica

Venezuela

De acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), lo primero que se debe hacer cuando se confirme un caso de Candida Auris es notificar a las autoridades, estos llevarán a cabo un protocolo.

