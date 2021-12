Mario Delgado se reúne con candidatos a gobernadores de Morena

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, se reunión con los seis candidatos a gobernadores del partido los cuales contenderán en las elecciones del próximo junio de 2022.

Mario Delgado mantuvo una reunión con Nora Ruvalcaba, Marina Vitela, Julio Menchaca, Salomón Jara, Mara Lezama y Américo Villarreal, ahora llamados coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en los seis estados en donde se elegirán a gobernadores en junio de 2022.

Los candidatos a gobernadores de Morena son los de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En la reunión, los coordinadores reafirmaron su compromiso de unidad en Morena, el apoyo al Presidente y el trabajo en equipo para consolidar la Cuarta Transformación.

“Hoy en reunión de trabajo hicimos un balance del año con las y los compañeros que serán los encargados de organizar los esfuerzos para la defensa de la 4T en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo”, escribió Mario Delgado en sus redes sociales.

Candidatos de Morena se comprometen a seguir principios de Morena

Los seis candidatos a gobernadores de Morena se comprometieron a conducirse bajo los principios del partido, principalmente a no mentir, no robar y no traicionar y a trabajar en unidad, organizar a la gente y fortalecer a la militancia para que el movimiento crezca a nivel nacional.

Mario Delgado y los candidatos a gobernadores de Morena realizaron un balance de lo que la Cuarta Transformación ha logrado durante el 2021, entre ellos la inversión histórica que se realiza en la gente a través de los programas sociales; el combate a la corrupción, la vacunación universal y el buen manejo de la pandemia de Covid-19.

El 5 de junio de 2022 se celebren elecciones ordinarias en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde se elegirán además de gobernadores, 29 presidencias municipales, 29 sindicaturas, 327 regidurías, 15 diputaciones de Mayoría Relativa y 10 diputaciones de Representación Proporcional, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral ( INE ).