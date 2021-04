Canelo Álvarez abrirá más de 90 gasolineras en México

Saúl ‘Canelo’ Álvarez adelantó que tiene planes de inversión en México, que incluyen la apertura de entre 90 a 100 gasolineras en todo el país.

El boxeador comentó en una entrevista que su cadena se llamará ‘Canelo Energy’ y su intención es que, cuando la gente vaya a cargar gasolina, vea que todo es “del Canelo”, ese, dijo, es su “reto más grande”.

El ‘Canelo’ Ávarez adelantó sus planes de inversión al periodista Graham Bensinger, para su canal de YouTube.

“Estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar ‘Canelo Energy’. Cuando tu vayas a echar gasolina, que todo sea del Canelo, ese es mi reto más grande”, comentó.

El púgil mexicano señaló que uno de sus principales objetivos es hacer una fortuna en los negocios y entre sus intereses está el sector de bienes raíces.

“Yo quiero ser un billonario en los negocios. No estudié, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas. Yo me pudiera retirar y ya pudiera vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda voy a seguir aquí. Siempre he querido que el boxeo nada más sea un gusto, algo que me encante, no hacerlo por dinero”, indicó.

‘Canelo’ Álvarez aseguró que recibe de cuatro a cinco millones de dólares cada trimestre, por lo que no tendría problemas financieros si decide retirarse del boxeo en este momento.

“No me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente y poner un dinero en riesgo y decir ‘este es riesgo y pase lo que pase no cuento con él’. Cuando tú arriesgas algo, arriesgas para ganar. Arriesgas mucho para ganar mucho”

Planes de Saúl ‘Canelo’ en el boxeo

También aprovechó para explicar que no tiene interés en ser entrenador o comentarista, luego de terminar su carrera como deportista.

“A mí no me gusta ver el boxeo, disfruto hacerlo yo, pero no soy una persona que diga ‘voy a ser promotor’ o seguir comentando el boxeo, no me nace hacerlo”, aseveró.