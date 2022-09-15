Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin: Dónde ver la pelea en vivo

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por tercera ocasión en el ring este sábado 17 de septiembre en el T-Mobile, de Las Vegas, Estados Unidos. Aquí te decimos dónde podrás seguir la transmisión de la pelea en vivo.

Ambos boxeadores dicen estar listos para salir a ganar al cuadrilátero. Cabe destacar que el mexicano expondrá sus títulos mundiales en las 168 libras y demostrará por qué es el actual campeón en la categoría supermediano.

¡Estamos a tres días de la pelea y Golovkin ya se ha mostrado provocador ante 'Canelo'! #LoQuiereNoquear 🥊 #BoxAzteca



🔥 Canelo vs GGG III

🗓️ 17 de septiembre

⌚Al terminar Mi Villano Favorito 3

📺 Azteca 7

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Detalles: https://t.co/lISdYOvzVj — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 14, 2022

¿Qué pasó en la conferencia de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin?

Este jueves se realizó la conferencia previa al pesaje y pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.

El tapatío ingresó al recinto en donde se organizó este intercambio de declaraciones por el lado izquierdo del escenario.

Golovkin por el derecho. Y se sentaron, sin siquiera voltearse a ver, para escuchar las preguntas de un ponente que intentó hacerlos entrar en pugna, hasta lograr que el mexicano encendiera los vitoreos de la afición presente en las gradas.

“Bajo presión trabajo mejor, y quiero terminar esta pelea antes de los 12 asaltos, se que no será fácil, porque nada es fácil en esta vida, pero me motivé mucho haciendo un gran campamento”, dijo el ganador de 57 de las 61 peleas disputadas a lo largo de carrera.

¿Qué disputarán en la pelea de Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin?

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin no solo pelearán por ser el mejor boxeador, en juego también está un cinturón muy especial con arte mexicano. Se trata de un cinturón guerrero jaguar zapoteca, originario de Oaxaca.

“Bajo presión trabajo mejor y quiero terminar esta pelea antes de los 12 asaltos, no será fácil pero nada es fácil en esta vida”, Canelo. #LoQuiereNoquear 🥊 #BoxAzteca



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El cinturón cuenta con un diseño muy nacional, con arte que destaca la importancia de la cultura zapoteca y fue elaborado en el Taller Jacobo & María Ángeles de San Martín Tilcajete de Oaxaca.

¿Dónde ver la pelea en vivo de Canelo Álvarez vs Gennad vs Golovkin?

La esperada pelea entre Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin será transmitida en vivo a través de los canales de TV Azteca.

Este sábado 17 de septiembre podrá ver en vivo la pelea por la señal de Azteca 7 en televisión, así como el sitio de aztecadeportes.com, la app oficial de Azteca Deportes y una cobertura total en todas nuestras las redes sociales de Azteca Deportes.

Julio César Chávez, Rodolfo Vargas, Rafa Ayala, César Castro, Eduardo Lamazón y todo el Box Azteca Team, te acompañarán.