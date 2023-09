VIDEO: Canelo Álvarez se enoja con fans; querían su autógrafo para hacer dinero

Saúl Canelo Álvarez se molestó con algunos de sus seguidores que le dieron unas gorras además de un guante para que les pusiera su firma y que presuntamente serían puestas en reventa ya con su autógrafo en internet.

El púgil jalisciense afina los últimos detalles de su preparación de cara a la pelea de este 30 de septiembre 2023 en donde se medirá con Jermell Charlo. Aún así, el Canelo se ha dado algunos breves espacios para atender a sus seguidores sin embargo terminó muy molesto en su más reciente encuentro con unos fans.

El boxeador profesional mexicano se dio cuenta del supuesto plan con maña que tenían unos fans tenían a la hora de conseguir su autógrafo, cuando los seguidores le pidieron al Canelo Álvarez que les firmara unas gorras además de un guante de boxeo.

“Me mandas a los niños porque sabes que no les digo nada": Canelo Álvarez molesto son sus fans

En la grabación que se hizo viran en redes sociales, se escucha decir al Canelo Álvarez: “Ya no voy a hacerlo porque les da uno la mano pero se agarran la pata… me mandas a los niños porque sabes que los niños no les digo nada verdad”. En el video, uno de los fans le responde: “No, no pues es de paro nomás”.

Mientras firma con su autógrafo los artículos, el Canelo, les menciona que ya se dio cuenta de que solo se trata de que quieren sacar algo de dinero: “Yo sé que es para venderlas, pero me mandas a los niños porque sabes que los niños nunca les niego nada y siempre me porto bien”.

El boxeador que actualmente ostenta el título de campeón mundial indiscutido en la división de peso supermediano, les firmó al menos 3 gorras y aunque les reclama a los fans por sus supuesta intención de ofrecerlas en reventa, el púgil les estampó su autógrafo mientras sentencia: “Me mandas a los niños, porque sabes que a los niños no les digo nada... No está bien eso”.

¿Cuándo y en dónde ver EN VIVO la pelea de Canelo Álvarez

El próximo sábado 30 de septiembre 2023, el Canelo Álvarez se medirá contra Jermell Charlo, esta épica batalla se llevará a cabo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos.

La transmisión de este encuentro estará disponible a partir de las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible en todos los canales de TV Azteca: Azteca UNO, Azteca 7, ADN 40 y a+; además de que estará disponible a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: página web y aplicación oficial.