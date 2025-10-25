De ladito y al rojo vivo, cangrejos de la isla Navidad pintan las calles

Los cangrejos rojos de la isla Navidad y las islas Coco iniciaron masivamente su desfile migratorio para llegar a la costa de Australia Occidental.

Se trata de millones de cangrejos rojos que emprenden este viaje épico desde el bosque hasta la costa, superando diversos peligros en el camino, es una migración masiva al océano para desovar.

El Cangrejo rojo inicia su camino |Reuters

Características de los cangrejos de Australia

El nombre científico es Gecarcoidea natalis y es una especie endémica de la Isla de Navidad. Es de resistente caparazón rojo, anaranjado y hasta morado. Su peso aproximadamente es de 17 onzas, y llega a medir hasta 4,6 pulgadas de ancho.

En cuanto a su hogar... vive en zonas de sombra y poco sol, donde la humedad ambiental resulta beneficiosa para mantener el balance térmico de su cuerpo. Cuanto más llueve, más energía tienen. Por el contrario, se esconde en madrigueras durante las temporadas secas.

Millions of red crabs on Christmas Island begin their annual migration to the ocean, where they will mate before females stay to hatch eggs and males return inland pic.twitter.com/ySCbvPw4QP — Reuters (@Reuters) October 24, 2025

La migración anual que colorea las playas y las calles depende del ciclo lunar

El cambio estacional que provocan las lluvias amazónicas de octubre son el motivo por el que migran los cangrejos rojos, pues deben llegar a las zonas costeras para reproducirse.

El proceso resulta asombroso, ya que absolutamente todos los cangrejos abandonan la isla, como si se tratara de un acuerdo que sus cuerpos dictan al unísono, dependiendo totalmente del cálculo que hace el cangrejo durante la fase lunar y prediciendo al mismo tiempo la condición de la marea.

La migración tiene diferentes fases y normalmente dura una semana. Los machos se encargan de cavar las madrigueras para que las hembras produzcan los huevos, una hembra puede producir hasta 100.000 de ellos.

Accidentes que han sucedido en años anteriores sirven como antecedentes para evitar la muerte de cangrejos aplastados por vehículos, además de prevenir la perforación de neumáticos de los conductores.

La población se ha vuelto más tolerante ante el movimiento de estos crustáceos durante esta época, convirtiendo y respetando el suceso en una contemplación única en el mundo.

La circulación de estos animalitos resulta primordial para la Isla de Navidad. En ocasiones, se ha anunciado el cierre de carreteras. Incluso se construyó un puente de cinco metros de altura para facilitar en cruce de los cangrejos.

La dieta que también beneficia a los humanos

¿Se pueden comer? La respuesta es no, debido a que los cangrejos rojos de la isla de Navidad no se consideran comestibles para los humanos.

Por otro lado, la dieta del cangrejo rojo consta de hojas, frutas, flores y plántulas. Aunque parecen ser vegetarianos, no se niegan a comer cangrejos muertos, aves y hasta devorar caracoles gigantesafricanos.

Su apetito que recoge variedades de hojas, también incluye las hojas secas que caen de los árboles. De hecho, renuevan el suelo utilizando su excremento como fertilizante.

