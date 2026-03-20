El canje de placas en Veracruz entra en su recta final con uno de los beneficios más buscados : pagar menos de mil pesos; el programa mantiene descuento del 50 por ciento solo hasta el cierre del periodo actual, por lo que autoridades piden no dejar pasar los últimos días.

Este canje de placas en Veracruz es obligatorio para miles de vehículos; aplica principalmente para unidades con placas antiguas, por lo que el llamado es claro: aprovechar el costo reducido antes de que aumente en los siguientes meses.

¿Cuánto cuesta el canje de placas en Veracruz en 2026?

Durante esta etapa, el canje de placas en Veracruz tiene un costo aproximado de 858 pesos para automóviles, camiones y ómnibus; este precio incluye el subsidio vigente dentro del programa.

Sin embargo, el mismo canje de placas subirá de precio en el siguiente periodo; entre mayo y junio costará alrededor de mil 202 pesos, y posteriormente alcanzará el monto completo, cercano a mil 716 pesos.

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Canje de placas en Veracruz por menos de mil pesos: últimos días y quiénes están obligados|Especial

¿Quiénes deben hacer el canje de placas en Veracruz?

El canje de placas en Veracruz es obligatorio para vehículos con placas emitidas en años anteriores, especialmente aquellas expedidas antes de noviembre de 2018.

Además, el programa contempla unidades particulares como automóviles, camiones, ómnibus y remolques; el objetivo es actualizar el padrón vehicular y mantener el orden en el registro estatal.

Requisitos para el canje de placas en Veracruz

Para realizar el canje de placas en Veracruz, es necesario contar con identificación oficial vigente, placas actuales, tarjeta de circulación y comprobante de domicilio en el estado.

En algunos casos, también se solicitará constancia del REPUVE reciente, documentación de propiedad del vehículo y, si aplica, comprobantes fiscales o actas en caso de extravío de documentos.

Beneficios y condiciones del programa en Veracruz

El canje de placas forma parte del Programa de Ordenamiento Vehicular 2026; además del descuento, permite acceder a beneficios como el subsidio del 100 por ciento en tenencia si se cumplen los pagos en tiempo.

Las autoridades también consideran como vehículos regulares a aquellos que no tienen adeudos al cierre del ejercicio fiscal anterior; esto facilita el trámite dentro del programa.