Licencia de conducir en Edomex: Abren un nuevo módulo para quienes ya no quieren hacer filas

Si has intentado tramitar o renovar tu licencia de conducir en Edomex y te topaste con filas largas o módulos saturados, hay una nueva opción. La Secretaría de Movilidad abrió un nuevo módulo permanente para atender la alta demanda durante 2026.

Con esta apertura, la autoridad busca reducir los tiempos de espera y acercar el servicio a más ciudadanos, sobre todo en la zona norte del Estado de México, donde la presión por este trámite obligatorio ha ido en aumento.

¿Dónde está el nuevo módulo para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

El nuevo módulo se encuentra en Guillermo Prieto número 4, colonia Juárez Centro, Plaza Juárez, en el municipio de Nicolás Romero.

En este punto, los conductores pueden tramitar por primera vez o renovar su licencia de conducir de manera directa, sin necesidad de trasladarse a otros municipios o depender únicamente de unidades móviles.

De acuerdo con la información oficial, el módulo tiene capacidad para atender a más de 50 mil personas al año y expedir hasta 200 licencias por día, lo que permitirá aliviar la carga en otros centros de atención cercanos.

Recuerda que contar con una licencia vigente no solo es un requisito legal para circular en el Edomex, también evita multas, retenciones y contratiempos. La apertura de este módulo amplía las opciones para realizar el trámite de forma más accesible y con mayor disponibilidad durante 2026.

Requisitos para tramitar la licencia en Edomex en el nuevo módulo en Nicolás Romero

Antes de acudir, es importante llevar la documentación completa para evitar retrasos:



Acta de nacimiento legible

CURP actualizado

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses)

Comprobante de pago

Examen de conocimientos aprobado, si aplica

Motociclistas: Certificado EEC1631 del Estándar de Competencias

Costos vigentes de la licencia de conducir en el nuevo módulo de Nicolás Romero

Las tarifas oficiales establecidas son:



Licencia A: $777

Motociclista Tipo C: $777

Chofer de servicio particular Tipo E: $1,017

Permiso provisional para menores Tipo B: $777

Permiso provisional para menores Tipo A: $3,694

Duplicado de licencia: $525

Con este nuevo módulo permanente en Nicolás Romero , el Edomex suma una alternativa más para quienes necesitan regularizar su situación y evitar contratiempos por documentos vencidos.