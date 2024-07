Tragedia en el escenario: Cantante brasileño muere tras ser abrazado por un fan

CASO AYRES SASAKI



Um vídeo, que teria sido divulgado nos stories do Instagram do @hotelsolar, no último sábado, dia 13 de julho, mostra o cantor Ayres Sasaki e os músicos da banda tocando durante um show no local. Sasaki faleceu no mesmo dia, vítima de descarga elétrica. pic.twitter.com/zUk7Tqg3I4